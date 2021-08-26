«Килиан хочет уйти, и это очевидно»: почему ПСЖ не готов отпустить Мбаппе в «Реал»

Возможный переход Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в «Реал» стал одной из самых обсуждаемых тем в летнее трансферное окно. Нападающий планирует покинуть клуб до истечения срока контракта, однако парижане не хотят его отпускать и несколько раз предлагали продлить соглашение. В свою очередь, мадридцы готовы заплатить за переход €160 млн, но уже получили отказ, причём, по словам президента клуба Флорентино Переса, в грубой форме. RT рассказывает, как развивается ситуация вокруг одного из самых талантливых форвардов своего поколения.

После того как Лионель Месси покинул «Барселону» и перешёл в «Пари Сен-Жермен», самым ценным лотом на футбольном трансферном рынке стал форвард французского клуба Килиан Мбаппе. В последнее время ходит всё больше разговоров о том, что 22-летний чемпион мира продолжит карьеру в «Реале», и эта тема может стать самой обсуждаемой на ближайшие недели, если не месяцы.

C приходом Месси ПСЖ окончательно оформился как клуб с самым завидным составом, особенно в линии атаки. Аргентинец пришёл в команду, в которой, помимо Мбаппе, уже были Неймар, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Пабло Сарабия и 19-летний Арно Калимуэндо, набравшийся опыта в аренде. Перед главным тренером Маурисио Почеттино в скором времени встанет вопрос, как пользоваться этим активом. Пока что сохранять баланс «помогает» отсутствие формы у Месси и Неймара, а также недавняя травма Икарди. Но когда все нападающие и вингеры окажутся в строю, конкуренция за место в составе среди этих звёзд будет чрезмерно высокой.

Первым дал понять, что к такой ситуации он не готов, именно Мбаппе. По данным AS, молодой француз сообщил ПСЖ, что не хочет продлевать действующее соглашение, которое закончится в июне 2022 года. «Реал», который в детстве был любимым клубом Мбаппе, собирается воспользоваться этой ситуацией, чтобы наконец-то подписать одного из самых талантливых нападающих мира, на которого он уже претендовал.

В Испании трансферное окно закроется 31 августа, и «Реал» может либо постараться выкупить Мбаппе до этой даты, либо ждать возможности подписать его бесплатно следующим летом. Сообщалось, что мадридцы готовы уже сейчас провести переговоры с ПСЖ и выплатить до €170 млн за трансфер Мбаппе.

Парижский клуб не заинтересован в том, чтобы расстаться с одной из своих главных звёзд, и на фоне этих новостей попытался всё-таки договориться с Мбаппе. Но, как утверждает RMC Sport, на этой неделе форвард отклонил очередное предложение. Он отказался от пятилетнего контракта с возможностью продления ещё на один сезон. По новому соглашению футболист зарабатывал бы ещё больше, но всё-таки уступал по уровню зарплаты Месси и Неймару. Издание также сообщило о «холодных» отношениях между Мбаппе и спортивным директором ПСЖ Леонардо.

Как сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» в итоге сделал официальное предложение ПСЖ на €160 млн. По информации Marca, это самая большая сумма, которую испанский клуб когда-либо был готов потратить на одного игрока. Но довольно быстро стало известно, что из Парижа поступил отказ. По данным L’Équipe, клуб хочет выручить не менее €200 млн, то есть на €20 млн больше, чем он в своё время заплатил за нападающего «Монако».

Когда о неудачных переговорах двух клубов стало известно прессе, стороны принялись комментировать возможный трансфер. Леонардо подтвердил, что предложение было отклонено, а Мбаппе действительно хочет уйти из ПСЖ. При этом он подчеркнул, что форвард сможет покинуть клуб только на определённых условиях.

«Мы не будем ни у кого в заложниках. Если кто-то хочет уйти и выполняет наши условия, то мы рассмотрим ситуацию. Этим летом мы выстроили для наших игроков сценарий мечты, и мы проследим за тем, чтобы никто его не разрушил. Мы считаем, что предложение сильно расходится с текущей рыночной стоимостью Килиана. Кроме того, мы, поскольку всё ещё должны «Монако» часть первоначальной платы за трансфер, считаем это предложение недостаточным. Килиан Мбаппе хочет уйти, и это очевидно. Наша позиция ясна, мы не станем продавать в последнюю неделю трансферного окна, так как это нарушит наши планы. Если игрок хочет уйти, то мы не будем его удерживать, но эти вопросы будут решаться на наших условиях», — заявил Леонардо.

Спортивный директор также отметил, что для него приоритетом является продление соглашения с Мбаппе, а не переговоры с «Реалом». До тех пор пока сумма трансфера не позволит отбить затраты на переход из «Монако», в ПСЖ не будут вести диалог.

В «Реале» тоже прокомментировали переговоры, но не так развёрнуто. Комментатор Velevisa TV Хосе Мануэль Морено рассказал, что пообщался на этот счёт с президентом клуба Флорентино Пересом, и тот лишь пожаловался на то, что ответ ПСЖ был «грубым».

Комментируя ход переговоров, журналисты Marca полагают, что теперь «Реал» вполне может дождаться лета и ничего не платить ПСЖ. При этом появление Мбаппе в Мадриде многие расценивают как решённый вопрос. В качестве аргументов приводятся такие факты: француз с детства болеет за «Реал» и будет счастлив стать его лидером, чего ему не удавалось сделать в Париже с появлением Неймара. Мбаппе также может оказаться в одной команде с хорошо знакомым ему по сборной Каримом Бензема, который, по данным СМИ, уговаривал молодого соотечественника перебраться в королевский клуб.