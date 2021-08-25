Мбаппе нескромно высказался о своём статусе и партнёрах

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что вправе называть себя звездой мирового футбола.
Мбаппе нескромно высказался о своём статусе и партнёрах
  • Reuters

«Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой — это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других», — приводит слова Мбаппе Esquire.

Форвард сборной Франции добавил, что одноклубникам не обязательно находиться в дружеских отношениях.

«Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнёрами по команде», — отметил 22-летний француз.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» сделал предложение французскому клубу по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

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