Мбаппе нескромно высказался о своём статусе и партнёрах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что вправе называть себя звездой мирового футбола.

«Считаю ли я себя звездой? Думаю, да. Если лицо человека встречается по всему городу и по всему миру, это так. Быть звездой — это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других», — приводит слова Мбаппе Esquire.

Форвард сборной Франции добавил, что одноклубникам не обязательно находиться в дружеских отношениях.

«Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнёрами по команде», — отметил 22-летний француз.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» сделал предложение французскому клубу по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.