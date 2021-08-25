Спортивный директор ПСЖ: мы не будем удерживать Мбаппе

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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил о готовности клуба отпустить нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
Спортивный директор ПСЖ: мы не будем удерживать Мбаппе
  • Reuters

«Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем его удерживать. Мы сказали нет первому предложению Мадрида, но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», — приводит слова Араужо Фабрицио Романо в своём Twitter.

22-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 174 матча, забил 133 мяча и отдал 63 результативные передачи. Контракт между клубом и футболистом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что брат владельца ПСЖ потроллил «Реал» в связи с возвращением Гарета Бэйла в мадридскую команду.

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