Брат владельца ПСЖ потроллил «Реал»: заканчивайте сезон с гольфистом
- Reuters
«Если вас устраивает цена, то свяжитесь с нами. В противном случае заканчивайте сезон с гольфистом», — написал Аль-Тани в Twitter.
Таким образом, брат владельца французского ПСЖ Халифа бин Хамад аль-Тани потроллил руководство королевского клуба, давно положившего глаз на звёздного нападающего Килиана Мбаппе.
Под гольфистом он подразумевает нападающего «Реала» Гарета Бэйла, который вернулся в клуб после аренды из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался продать Мбаппе в «Реал» за €160 млн.