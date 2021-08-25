Брат владельца ПСЖ потроллил «Реал»: заканчивайте сезон с гольфистом

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Брат владельца девятикратного чемпиона Франции «Пари Сен-Жермена» предложил «Реалу» закончить сезон с гольфистом, если тот не собирается приобретать Килиана Мбаппе по предложенной цене.
Брат владельца ПСЖ потроллил «Реал»: заканчивайте сезон с гольфистом
  • Reuters

«Если вас устраивает цена, то свяжитесь с нами. В противном случае заканчивайте сезон с гольфистом», — написал Аль-Тани в Twitter.

Таким образом, брат владельца французского ПСЖ Халифа бин Хамад аль-Тани потроллил руководство королевского клуба, давно положившего глаз на звёздного нападающего Килиана Мбаппе.

Под гольфистом он подразумевает нападающего «Реала» Гарета Бэйла, который вернулся в клуб после аренды из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался продать Мбаппе в «Реал» за €160 млн.

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