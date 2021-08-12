По пути галактикос: почему переходы Месси, Рамоса и Доннаруммы не гарантируют ПСЖ успеха

«Пари Сен-Жермен» стал главным ньюсмейкером лета в европейском футболе. В ходе дозаявочной кампании ряды клуба пополнили среди прочих нападающий Лионель Месси, защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Однако избыток звёзд в каждой линии, несоответствие их качеств идеалам главного тренера и проблемы с размещением всех в рамках одной схемы могут помешать команде добиться грандиозного успеха, которого теперь от них будут ждать поклонники.

За последние несколько дней «Пари Сен-Жермен» укрепился в статусе не только самого обсуждаемого клуба Европы, но и фаворита Лиги чемпионов. На данный момент сразу несколько букмекерских контор называют французскую команду главным претендентом на победу в Еврокубке, а причиной тому во многом стала масштабная трансферная кампания, в ходе которой клуб пополнили сразу несколько звёздных новичков. Последним из них стал обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси, не продливший контракт с «Барселоной» из-за ограничений со стороны Ла Лиги.

В общей сложности «Пари Сен-Жермен» усилил состав сразу шестью футболистами экстра-класса, большинство из которых достались клубу бесплатно. Помимо Месси, в статусе свободных агентов в столицу Франции переехали действующий чемпион Европы Джанлуиджи Доннарумма, бывший капитан «Реала» Серхио Рамос и один из лидеров сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум. Заплатить пришлось лишь за латераля «Интера» Ашрафа Хакими и опорника «Порту» Данилу Перейру, который провёл прошлый сезон в ПСЖ на правах аренды. Суммарно за них пришлось заплатить €76 млн — весьма небольшую сумму по нынешним футбольным меркам.

На бумаге всё действительно выглядит более чем впечатляюще. На данный момент «Пари Сен-Жермен» обладает вторым по стоимости подбором игроков (€993,75 млн) в мировом футболе по версии Transfermarkt, уступая по этому показателю только «Манчестер Сити» (€1,06 млрд). Однако лидерство подопечных Хосепа Гвардиолы обусловлено более высоким средним уровнем исполнителей, сразу 16 из которых стоят не менее €30 млн. Но если говорить исключительно о стартовых составах, то по концентрации таланта коллектив Маурисио Почеттино заметно впереди. Достаточно взять хотя бы трио форвардов Неймар — Килиан Мбаппе — Лионель Месси.

И если смотреть исключительно на имена, то состав ПСЖ действительно кажется сильнейшим на планете. На данный момент клуб располагает невероятным подбором исполнителей в каждой из линий. В центр обороны добавился сверхопытный Рамос, способный быть лидером не только на поле, но и в раздевалке. Проблему с правым флангом решил Хакими, который по праву считается одним из самых талантливых латералей. Интересным дополнением к уже имеющемуся подбору игроков в средней зоне стал Вейналдум, способный обеспечить продвижение мяча вперёд за счёт как дриблинга, так и передач. В лице Месси же коллектив получил не только одного из величайших нападающих в истории футбола, но и человека, способного помочь сохранить в команде Мбаппе. Ранее Килиан неоднократно порывался покинуть столицу, но может и повременить с этим ради возможности поиграть с таким партнёром.

Но если более детально разбирать ситуацию в ПСЖ, то далеко не все из нынешних приобретений действительно кажутся логичными. Если подписания Хакими и Вейналдума можно отнести к разряду таковых, то приглашения Месси, Рамоса и Доннаруммы выглядят не так однозначно. По сути, парижане собрали у себя всех самых звёздных футболистов, которых могли, но вопрос в том, действительно ли они нужны в данный момент.

В этом плане дозаявочная кампания клуба напоминают ту, что в середине 2000-х проводил «Реал». Мадридцы располагали супермощным составом с Зинедином Зиданом, Луишем Фигу, Раулем и Роналду, но в течение года пополнили ряды двумя английскими иконами — Дэвидом Бекхэмом и Майклом Оуэном, которым банально не хватило места на поле. В итоге первый вынужден был играть на несвойственной ему позиции в центре полузащиты, а второй практически не покидал скамейку запасных. Именно тогда коллектив получил прозвище галактикос, но подкрепить его трофеями не сумел (золота Примеры команда достигла лишь в 2007-м).

Так, за место первого номера Доннарумме придётся конкурировать с Кейлором Навасом. Да, в декабре костариканцу исполнится 35 лет, но до настоящего момента он ни разу не позволял усомниться в своих качествах. Экс-вратарь «Реала» продолжает демонстрировать выдающийся уровень и вряд ли просто так уступит итальянцу звание основного. Регулярная ротация во вратарской линии крайне редко практикуется в футболе, а играть исключительно в кубковых встречах вряд ли устроит кого-либо из конкурентов. В результате ПСЖ придётся либо мариновать ветерана на лавке, либо отдавать молодого Джанлуиджи в аренду на сезон. Два месяца назад подобные слухи уже ходили, но пока так и не получили подтверждения.

Также отныне у парижан избыток исполнителей и в центре обороны. Разместить Рамоса, Маркиньоса и Преснела Кимпембе на излюбленных позициях можно лишь в случае перехода на схему с тремя защитниками, но Почеттино довольно редко использовал данную формацию в последние годы. Так, в 2019-м он прибегал к ней лишь несколько раз. Однако всё это было до прихода в «Пари Сен-Жермен», где он предпочитал более традиционную модель с двумя центрбеками.

В этом случае ротация также вряд ли устроит футболистов. Все трое обладают звёздным статусом и могут не захотеть делиться друг с другом временем, особенно если Почеттино не будет их чередовать. Да, Кимпембе вполне может сыграть на левом фланге обороны, а Маркиньос — в опорной зоне, но в первом случае будет заметно ограничен атакующий потенциал команды на левом фланге, а во втором защита рискует потерять в надёжности. В последние годы бразилец зарекомендовал себя как один из лучших игроков своего амплуа Лиги 1. И заставлять его менять позицию ради того, чтобы разместить на поле Рамоса, — весьма сомнительное решение.

В средней линии также не всё гладко. До прихода Месси подписание Вейналдума выглядело вполне логичным шагом, но в новых реалиях его место в основе не выглядит таким твёрдым. С учётом того что Почеттино не сможет не поставить в старт трио в лице Лионеля, Неймара и Мбаппе, в полузащите остаются всего три вакантные позиции. Одну из них наверняка займёт главный ассистент коллектива последних лет Анхель Ди Мария, вторую — чемпион Европы Марко Верратти. С учётом столь сильного перекоса в сторону атаки идеальным дополнением видится опорный полузащитник, основной задачей которого будет отбирать мячи. Но Жоржиньо к таковым точно не относится.

Таким образом, Почеттино либо придётся надеяться, что Верратти и Вейналдум сумеют поделить между собой оборонительные функции, либо убирать одного из них на скамейку. И самым логичным кажется именно перевод в запас Жоржиньо, уступающего в классе как Марко, так и Анхелю. Сбалансировать эту тройку вполне может как Идрисса Гейе, так и тот же Перейра.

Что касается линии нападения, то она, изобилуя суперзвёздами, при этом нарушает принципы построения футбола Почеттино. По ходу карьеры аргентинец ставил во главу угла жёсткий прессинг на чужой половине поля, что помогло ему сначала прославиться в «Саутгемптоне», а потом довести «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов. Но с Месси и Неймаром осуществлять такое же давление на оппонентов не удастся. Оба никогда не отличались старанием при игре без мяча и вряд ли изменятся в будущем, особенно учитывая возраст последнего.

Годом ранее Криштиану Роналду критиковали за отказ от участия в коллективном прессинге, что не позволяло Маурицио Сарри в полной мере реализовать концепции своего фирменного стиля игры. Зачастую португалец предпочитал экономить силы и не работал без мяча, что в итоге заставило тренера отойти от своей излюбленной тактики. И если нежелание одного футболиста активно обороняться на чужой половине поля привело к подобному, то легко представить, что будет в случае с ПСЖ. Ещё в прошлом сезоне тренер не мог реализовать свои задумки, а с появлением Месси ему придётся забыть о них.

Из этого выходит, что Почеттино вполне может попасть в ту же ловушку, что и Сарри. Необходимость ставить звёзд в состав не позволит ему следовать своим идеалам построения игры, а сможет ли он внести коррективы — большой вопрос. Умением максимально использовать сильные качества своих подопечных и на их основе формировать схему является сильной стороной Зинедина Зидана и Карло Анчелотти, а Маурисио ранее не демонстрировал подобной гибкости.

В свете этого перспективы «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне кажутся не столь радужными. И это не считая того, что никто не застрахован от травм, а в команде не исключено возникновение конфликтов. На Евро-2020 Мбаппе уже позволял себе ссоры с лидерами сборной Франции, и вряд ли кто-то удивится, если это произойдёт снова в клубе. И нет гарантий, что он смирится с тем, что после прихода Месси стал второй, а то и третьей звездой клуба.

В любом случае в грядущем сезоне очень многое будет зависеть от того, насколько сами футболисты будут готовы жертвовать личными амбициями ради общего успеха и сумеет ли Почеттино найти им всем правильное применение. В противном случае «Пари Сен-Жермен» вполне может постичь судьба «Реала», который в середине 2000-х не мог преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, а также регулярно терпел поражения в национальном чемпионате.