Болельщики ПСЖ устроили овацию Месси

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» после пресс-конференции вышел поприветствовать болельщиков клуба вблизи стадиона «Парк де Пренс».
Болельщики ПСЖ устроили овацию Месси
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ПСЖ в Twitter, болельщики устроили аргентинцу настоящую овацию, жгли фаеры и распевали клубные песни. Один из фанатов подарил Месси шарф с символикой парижской команды. В ответ футболист отдал ему свою первую игровую футболку, которую ранее получил на пресс-конференции из рук президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Месси высказался о подписании контракта с ПСЖ.

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