Месси высказался о подписании контракта с ПСЖ

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Прежде всего хочу поблагодарить за добрые слова президента клуба. Когда я уходил из «Барселоны», момент для меня был непростой. Хочу также поблагодарить за быстрый ход переговоров.

После перехода в ПСЖ настроение улучшилось. С первых минут в Париже мне было комфортно. Моё единственное желание сейчас — приступить к тренировкам. Хочется по-прежнему побеждать.

ПСЖ — клуб, который сможет завоёвывать трофеи, поэтому я здесь», — сказал Месси на пресс-конференции.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание контракта с Месси.