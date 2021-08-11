Месси высказался о подписании контракта с ПСЖ
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«Прежде всего хочу поблагодарить за добрые слова президента клуба. Когда я уходил из «Барселоны», момент для меня был непростой. Хочу также поблагодарить за быстрый ход переговоров.
После перехода в ПСЖ настроение улучшилось. С первых минут в Париже мне было комфортно. Моё единственное желание сейчас — приступить к тренировкам. Хочется по-прежнему побеждать.
ПСЖ — клуб, который сможет завоёвывать трофеи, поэтому я здесь», — сказал Месси на пресс-конференции.
Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание контракта с Месси.