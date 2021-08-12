Месси рассказал о провале переговоров с «Барселоной»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился подробностями переговоров по продлению контракта с каталонской «Барселоной».

«Мой отец вернулся домой и рассказал мне о провале переговоров. В тот момент я почувствовал себя очень подавленным. Затем мне пришлось подготовиться, чтобы рассказать об этом моей жене и детям», — цитирует Месси Football Espana со ссылкой на BBC.

По словам нападающего, они с женой понимали, насколько сложно будет детям узнать об этом.

«Иногда мы слишком много думаем о различных вещах, но дети очень быстро ассимилируются и могут принимать вещи так, как мы даже не догадываемся. Тьяго, например, такой же, как я. Он страдает внутри, но не показывает этого. Но в данный момент, кажется, ему всё нравится. Вся семья будет счастлива, мы получим удовольствие в ПСЖ», — сказал он.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Месси высказался о подписании контракта с ПСЖ.