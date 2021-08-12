Месси провёл первую тренировку в ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси принял участие в первом тренировочном занятии после перехода в стан французского «Пари Сен-Жермен».

Ролик опубликован на официальной странице парижской команды в социальной сети Instagram. На видеозаписи видно, как Месси выполнил пробежку и поиграл с новыми одноклубниками в «квадрат».

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Спустя пятеро суток Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Месси рассказал о провале переговоров с «Барселоной».