Приезд в Париж, приветствие Неймара и намёки в соцсетях: как переход Месси в ПСЖ перестал быть секретом

Аргентинский футболист Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что стороны заключат соглашение 11 августа и объявят об этом на пресс-конференции. Отец и агент форварда Хорхе Месси подтвердил, что его сын перейдёт в ПСЖ, а главная звезда команды Неймар уже поприветствовал своего бывшего напарника по «Барселоне». Клуб также выпустил несколько видеороликов, в которых непрозрачно намекнул на скорое появление шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Футбольный мир замер в ожидании, когда состоится историческое для спорта событие, — переход шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Хотя официального подтверждения о подписании контракта с аргентинским нападающим ещё не было, во вторник у болельщиков уже не осталось сомнений в том, где продолжил карьеру один из величайших футболистов в истории.

5 августа стало известно, что Месси больше не будет играть за «Барселону», в которой провёл всю свою профессиональную карьеру. Несмотря на то что стороны были готовы заключить новое соглашение, клуб заявил, что не сможет этого сделать. Контракт с аргентинцем не позволил бы соблюсти требования финансового фейр-плей, установленные Примерой. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что ради сохранения Месси клубу пришлось бы пожертвовать слишком многим, и один игрок этого не может стоить.

После этих сенсационных заявлений болельщики стали обсуждать, где продолжит карьеру Месси. Ещё до того, как футболист дал пресс-конференцию, на которой он мог бы как-то прояснить ситуацию по поводу своего будущего, самым реалистичным вариантом стал переход в ПСЖ. Об этом говорили как различные источники в СМИ, так и сам Лапорта. Издание Lance! сообщило, что французский клуб даже арендовал Эйфелеву башню, чтобы объявить о подписании аргентинца. Точно так же ПСЖ представлял свою другую звезду, Неймара, с которым, к слову, Месси раньше играл в «Барселоне».

Сам футболист не стал утверждать, что перейдёт именно в ПСЖ. В общении с журналистами Месси подчеркнул, что пока никаких договорённостей не достигнуто, а в его услугах заинтересовано несколько клубов. При этом исключать свой переход в ведущую команду Франции он тоже не стал.

Но затем все карты раскрыл его отец и агент Хорхе Месси. 10 августа при посадке на самолёт из Барселоны в Париж он прямо заявил, что его сын перейдёт в ПСЖ. Вскоре журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Месси-младший тоже направляется в столицу Франции, чтобы поставить подпись под контрактом до лета 2023 года с возможным продлением ещё на один сезон.

Пока аргентинский футболист летел вместе со своей семьёй, появилось ещё одно подтверждение его перехода в ПСЖ. На этот раз обстановку накалил его бывший и, судя по всему, будущий одноклубник Неймар. В своём Instagram он опубликовал совместное видео с Месси и подписью «Снова вместе».

Наконец прервали молчание и в ПСЖ. В своём Twitter клуб опубликовал два коротких видеоролика, в которых не содержится никакой конкретной информации, но можно увидеть фотографию шести «Золотых мячей» на фоне Эйфелевой башни — явный намёк на то, что единственный в истории обладатель этих трофеев продолжит карьеру именно в Париже. Позднее клуб выложил ещё одно видео из раздевалки, где один из шкафчиков занят аргентинским флагом.

Практически в одно время с публикацией этих роликов Месси приземлился в Париже и вышел поприветствовать встречавших его болельщиков. Он появился на публике в футболке с надписью «Здесь Париж», которая является девизом фанатов ПСЖ. Из аэропорта Месси отправился на медицинский осмотр — обязательную процедуру перед подписанием контракта. Он ехал по улицам французской столицы в сопровождении целого кортежа.

Однако официально о переходе Месси в ПСЖ и начале новой эпохи в европейском футболе так и не было объявлено во вторник. После приезда аргентинца клуб объявил, что на следующий день проведёт пресс-конференцию на своей домашней арене «Парк де Пренс». И хотя тема мероприятия не была заявлена, едва ли у болельщиков могут быть сомнения в том, что посвящена она будет именно подписанию контракта.

Кстати, шумиха вокруг Месси и его перехода в парижский клуб спровоцировала небольшой скандал во французском спорте. Гандболистка Клеопатр Дарлё, завоевавшая золото на летних Олимпийских играх в Токио, возмутилась тем, как много внимания СМИ уделяют бывшему игроку «Барселоны». Накануне она выложила в своём Twitter первую полосу последнего номера L'Équipe. Вопреки её ожиданиям, газета посвятила разворот не победе француженок на главных соревнованиях четырёхлетия, а скорому появлению Месси в Париже, которое на тот момент ещё не было подтверждено.