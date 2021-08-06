«Заиграет в любой команде»: Ледяхов об уходе Месси из «Барселоны», вариантах продолжения его карьеры и потерях Ла Лиги

Покидающий «Барселону» Лионель Месси заиграет в любой команде мира, поскольку он обладает уникальными навыками. Об этом в интервью RT заявил бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Игорь Ледяхов, восемь лет выступавший в Испании. По его мнению, аргентинец способен провести на самом высоком уровне ещё несколько лет. Специалист также объяснил, почему шестикратный обладатель «Золотого мяча» без проблем адаптируется в АПЛ, предположил, что Ла Лига понесёт серьёзные финансовые потери из-за ухода Месси, и рассказал, как потеря лидера отразится на каталонцах.

«Обе стороны глубоко сожалеют»

Информация о том, что Лионель Месси не продолжит карьеру в «Барселоне», стала громом среди ясного неба для болельщиков клуба. Ведь казалось, шестикратный обладатель «Золотого мяча», выступавший за сине-гранатовых с самого начала карьеры, всё же останется в ставшей для него родной команде.

Однако в четверг вечером на официальном сайте «Барсы» появилась новость, что аргентинец больше не будет выступать за коллектив. Сообщается, что клуб и футболист достигли соглашения, но оформить контракт нельзя из-за экономических и структурных препятствий по правилам испанской Ла Лиги.

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания футболиста и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — говорится в тексте.

По информации Mundo Deportivo, в пятницу президент каталонцев Жоан Лапорта выступит со специальным заявлением о сложившейся ситуации.

«Кусать локти будут не только в «Барселоне», но и в Ла Лиге»

Чтобы понять, что ждёт «Барселону» после ухода многолетнего лидера, и как для него самого сложится дальнейшая карьера, RT пообщался с бывшим тренером «Спартака» и «Ахмата» Игорем Ледяховым, который восемь лет отыграл в Испании, а после остался жить в этой стране.

— Последние новости о Месси многих шокировали. Люди до последнего верили, что сторонам всё-таки удастся договориться. Как вы восприняли произошедшее?

— Насколько я знаю, проблемы возникли из-за обязательств, которые существуют у клуба перед Ла Лигой. Каталонцы не могли оформить контракт официально, чтобы не выйти за рамки финансового фейр-плей. Процесс зашёл в тупик, и выход из него найден так и не был. Плюс, думаю, дело ещё и в больших долгах каталонцев. Поэтому в руководстве лиги просто не разрешили подписать Месси.

— Как в Испании реагировали на всё ход переговоров?

— Безусловно, тему Лионеля в стране обсуждали активно. Причём его уход — свежая новость. Ведь уже объявили, что он договорился с клубом, и никаких проблем больше нет. Всё изменилось очень стремительно. Никто и подумать не мог, что ситуация настолько сложная и запутанная.

— Уход лидера нанесёт по «Барселоне» удар, или она, напротив, научится играть без аргентинца и в перспективе станет только сильнее?

— В первую очередь, уход Месси — серьёзный удар по имиджу клуба. В Каталонии вот уже на протяжении 15 лет всё строилось вокруг этого исполнителя с мировым именем. Естественно, в игровом плане у сине-гранатовых тоже возникнут серьёзные сложности. Лионель — фигура во всех отношениях. К тому же он — свой, воспитанник «Ла Масии». Причём кусать локти будут не только в «Барселоне», но и в Ла Лиге. Там ведь на его имени тоже зарабатывали большие деньги. Можно прогнозировать: теперь лига понесёт очень серьёзные убытки.

— В 2018-м Испанию покинул Криштиану Роналду. Теперь настала очередь Месси. Можно сказать, что Примера стала слабее, или эти звёзды всё-таки уже далеки от расцвета сил?

— Здесь, опять же, необходимо чётко разделять две составляющие, имиджевую и футбольную. Не думаю, что с отъездом португальца и аргентинца, местный чемпионат станет на порядок слабее. Но в медийном плане по первенству нанесён серьёзный удар. Месси и Роналду — это прежде всего большие деньги, солидные телеконтракты и отличный заработок на продаже различной атрибутки. Они — футболисты мирового уровня. С уходом Лионеля таких звёзд в Примере больше не осталось. Повторюсь, в плане имиджа Ла Лига потеряет очень многое.

«Месси способен провести на самом высоком уровне ещё года три-четыре»

— Сможет ли Месси, на ваш взгляд, заиграть в другой команде на том же уровне, что и в «Барсе»? Всё-таки он уже немолод.

— Ему всего 34 года. Только в России таких футболистов считают старыми, а за границей отношение немного другое. Люди в той же Испании в этом возрасте спокойно подписывают серьёзные контракты. Тем более, аргентинец — профессионал со всех сторон. У него целый штаб личных тренеров: по восстановлению, физподготовке и так далее. Поддерживать форму можно в любой точке мира. И я абсолютно уверен: Лионель заиграет в любой команде, поскольку обладает такими индивидуальными качествами, которыми не может похвастать ни один футболист на Земле. Он способен провести на самом высоком уровне ещё года три-четыре.

— То есть ждать его отъезда в США или Катар по примеру Хави не стоит?

— Не думаю. Если договориться с «Барселоной» всё же не удастся, предположу, что он окажется в Англии в «Манчестер Сити» у своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы. Уверен, руководство клуба не будет против появления такого исполнителя.

— Но способен ли Месси заиграть в Англии? Всё же там футбол более динамичный и жёсткий, чем в Испании.

— Человек настолько оснащён технически, что ему вовсе не обязательно носиться туда-сюда на протяжении 90 минут. Он нивелирует это уникальным пониманием игры. Аргентинцу всего лишь нужно оказываться в нужном месте в нужное время, а темп пускай поддерживают другие. Резюмируя, выступление в АПЛ не должно стать для него проблемой.

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— А почему не ПСЖ? Туда его тоже активно отправляла пресса.

— Такой вариант возможен. Нужно понимать, что немногие клубы в мире способны потянуть зарплату шестикратного обладателя «Золотого мяча». У ПСЖ деньги точно найдутся, плюс там выступает его бывший одноклубник и друг Неймар. Но в АПЛ его могут подписать три-четыре коллектива.

— Будет ли Месси интересно выступать в чемпионате Франции? Всё же Лига 1 по уровню не дотягивает до ведущих первенств континента.

— Соглашусь. С другой стороны, ПСЖ стабильно принимает участие в Лиге чемпионов. Мало того, в двух последних сезонах парижане как минимум добирались до полуфинала, хотя пока так и не смогли завоевать главный еврокубок. Безусловно, выигрыш этого трофея способен стать для Лионеля серьёзной мотивацией. Поэтому ПСЖ — для него тоже отличный вариант.

— Вы говорили, что уход Лионеля — удар для «Барсы» с точки зрения имиджа. А с игровой его можно назвать катастрофой?

— Наверное, не совсем правильно употреблять это слово в данной ситуации. Катастрофы не произошло, но сине-гранатовым придётся непросто. Давайте не забывать, что команда под руководством Рональда Кумана переживает серьёзную перестройку. В состав вливается большое количество новичков и молодых ребят, таких как Педри, например. Да и тренер из Нидерландов прививает совсем другое понимание футбола, чем предшественники. А справиться с уходом такой глыбы очень сложно. Неизвестно, когда каталонцы перестроятся и выйдут на тот уровень, на котором находились с Месси. Сложно даже предположить, сколько времени это займёт. Болельщикам придётся серьёзно понервничать.

— То есть, как минимум в ближайший сезон можно ожидать затяжного кризиса?

— Вы же понимаете, что аргентинец везде даёт результат. Можно сказать, в «Барселоне» он делал 50% игры. А теперь его нет… Команде придётся приложить максимальные усилия, чтобы хотя бы соответствовать тому уровню, который был при нём. Это очень большая проблема.

— Способен ли кто-то в перспективе заменить Месси персонально, или Куману придётся делать выбор в пользу другой тактической расстановки?

— Игру однозначно нужно перестраивать. Пока я не вижу людей, которые могут хотя бы приблизиться к десятому номеру. Поэтому решить проблему можно только за счёт командной работы. Ставка на отдельных исполнителей больше не пройдёт. В сегодняшней «Барселоне» футболистов его уровня не осталось.