«Хочу сказать, что он остаётся, но пока не могу»: футбольный мир замер в ожидании нового контракта Месси

Лионель Месси официально стал свободным агентом. Его контракт с «Барселоной» подошёл к концу, и теперь один из лучших футболистов в истории может продолжить карьеру в другом месте. Каталонский клуб пытается заключить с аргентинцем новое соглашение, в то время как другие команды в шутку предлагают нападающему перейти к ним. Сам он в эти дни играет за сборную на Кубке Америки.

1 июля 2021 года стал, без преувеличения, историческим днём для футбола. Аргентинец Лионель Месси получил статус свободного агента после 18 лет, проведённых с «Барселоной». Его последний контракт подошёл к концу, и о новом соглашении с каталонцами объявлено пока не было. Теперь болельщики ждут, как будет развиваться дальше карьера одного из лучших футболистов в истории.

В прошлом году между Месси и «Барселоной» разыгрался громкий конфликт, из-за которого нападающий едва не покинул клуб. Форвард был недоволен положением дел в команде и её результатами. Он прямо говорил о желании уйти, при этом продолжая клясться в любви к каталонскому гранду. После того, как с поста президента «Барселоны» ушёл Жозеп Бартомеу, а его место занял Жоан Лапорта, отношения между Месси и клубом улучшились. Они стали вести переговоры о новом контракте, но они так и не дали результата.

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По словам Лапорты, в ближайшее время Месси вернётся в «Барселону» после короткой формальной отлучки. Камнем преткновения в их переговорах стал финансовый фэйр-плей, который стороны должны соблюдать.

«Мы хотим, чтобы Лео остался, и он хочет остаться. Всё идёт по правильному пути. Мы стараемся найти решение, которое устроит нас всех. Сейчас всё завязано вокруг фэйр-плей. Я хочу сказать, что он остаётся, но пока что не могу, потому что мы ещё работаем над некоторыми вещами», — приводит слова Лапорты Marca.

Газета утверждает, что решить вопрос с контрактом до 30 июня не позволили финансовые проблемы клуба. При этом в «Барселоне» уверены, что стороны обязательно достигнут соглашения, несмотря на то, что её долг составляет около €1 млрд. Издание Sport.es уточняет, что из-за падения доходов во время пандемии каталонцы вынуждены сократить свой зарплатный фонд практически на €200 млн в год, чтобы соответствовать условиям финансового фэйр-плей в Испании.

Месси является самым высокооплачиваемым игроком в «Барселоне», но сейчас для того, чтобы его подписать заново, клуб должен либо резко сократить ему зарплату, либо расстаться с другими дорогими футболистами, что неминуемо скажется на и так не слишком успешных выступлениях команды. По данным испанских СМИ, Месси предложили остаться на два года в Каталонии и получать при этом по €60 млн, после этого он проведёт ещё два сезона в американском «Интер Майами» с такой же зарплатой, а затем вернётся в «Барселону» на должность посла и получит остальные причитающиеся выплаты.

Однако такой вариант с отложенной зарплатой категорически не устраивает руководство Примеры. При этом президент лиги Хавьер Тебас потребовал от Лапорты, чтобы он не упустил шестикратного обладателя «Золотого мяча» и подписал с ним контракт. Предполагается, что 2 июля они встретятся для обсуждения возникшей проблемы, и тогда вопрос с продолжением карьеры Месси в «Барселоне» прояснится.

Сложность в переподписании Месси заключается ещё в том, что сам он отсутствует в Испании и лично участвовать в переговорах не может. Он находится в Бразилии, в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. На турнире недавно завершился групповой этап, по итогам которого Месси стал лучшим бомбардиром с тремя голами, а его национальная команда вышла в четвертьфинал с первого места. Нападающий давно мечтает выиграть для своей страны международный трофей и сейчас должен быть сосредоточен на выступлении в сборной, которой он может понадобиться вплоть до 10 июля.

Пока стороны не ударили по рукам, футбольный мир пытается осознать тот факт, что один из лучших футболистов планеты является фактически безработным и может продолжить карьеру где угодно. Некоторые клубы попытались воспользоваться этой возможностью и дали понять, что очень хотят видеть Месси у себя. Так, воспитавший его «Ньюэллс Олд Бойз» опубликовал несколько сообщений в Twitter, в которых намекал на то, что им было бы здорово воссоединиться вновь. Голландский «Волендам» уже подготовил контракт, в котором в качестве бонусов прописаны «отличная рыба и самая красивая оранжевая форма», а американский «Реал-Солт-Лейк» из Главной лиги футбола не постеснялся выложить у себя фото Месси в своей футболке.

Впрочем, некоторые скептически отнеслись к тому, вокруг нового статуса Месси поднялся такой шум. Российская «Алания» заявила, что вместо освободившегося аргентинца предпочла бы подписать Алана Дзагоева, у которого тоже закончился контракт с ЦСКА. А капитан сборной Финляндии Тим Спарв, ещё недавно игравший на Евро-2020, напомнил, что тоже ищет новый клуб и при этом стоит гораздо дешевле, чем Месси.