Лапорта высказался об истёкшем контракте Месси с «Барселоной»

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал истечение срока контракта с клубом у нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Лапорта высказался об истёкшем контракте Месси с «Барселоной»
  • © REUTERS/Albert Gea

«Всё идёт хорошо. В «Барселоне» хотят, чтобы Месси остался, а он хочет остаться. У клуба есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы находимся в процессе поиска наилучшего решения», — цитирует Лапорту Sport.es.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной», за которую он играет с 2003 года, истёк 1 июля.

В составе каталонского клуба нападающий десять раз побеждал в испанской Примере, семь раз — в Кубке Испании, восемь — в Суперкубке Испании, четыре раза — в Лиге чемпионов, три раза — в Суперкубке УЕФА и три раза — в клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах Примеры, забил 30 мячей и сделал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл шесть матчей, забил пять мячей и сделал две передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Месси контракт.

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