«Спартак» предложил Месси контракт

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала истечение срока контракта с каталонской «Барселоной» у нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Пришло время сделать шаг вперёд. Пошли», — говорится на официальной странице «Спартака» в Twitter, к которому прикреплён скриншот из игры FIFA 21 с предложением к Месси о переходе в московский клуб.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной», за которую он играет с 2003 года, истёк 1 июля.

В составе каталонского клуба нападающий десять раз побеждал в испанской Примере, семь раз — в Кубке Испании, восемь — в Суперкубке Испании, четыре раза — в Лиге чемпионов, три раза — в Суперкубке УЕФА и три раза — в клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах Примеры, забил 30 мячей и сделал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл шесть матчей, забил пять мячей и сделал две передачи.

Ранее сообщалось, что Месси стал свободным агентом.