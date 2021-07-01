Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом.

Контракт Месси с каталонской «Барселоной» истёк 1 июля.

Нападающий играет за «Барселону» с 2003 года.

В составе каталонского клуба он десять раз побеждал в испанской Примере, семь раз — в Кубке Испании, восемь — в Суперкубке Испании, четыре раза — в Лиге чемпионов, три раза — в Суперкубке УЕФА и три раза — в клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 35 матчах Примеры, забил 30 мячей и сделал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл шесть матчей, забил пять мячей и сделал две передачи.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины.