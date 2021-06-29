Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины
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Встреча проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе и завершилась со счётом 4:1.
В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси. Ещё по одному мячу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе национальной команды Боливии единственный мяч забил Эрвин Сааведра.
Отметим, что игра с Боливией стала для Месси 148-й в карьере за аргентинскую сборную. Таким образом, он побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого было 147 матчей.
Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.