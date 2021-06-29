Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины

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Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче пятого тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.
Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины
  • © REUTERS/Rodolfo Buhrer

Встреча проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе и завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси. Ещё по одному мячу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе национальной команды Боливии единственный мяч забил Эрвин Сааведра.

Отметим, что игра с Боливией стала для Месси 148-й в карьере за аргентинскую сборную. Таким образом, он побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого было 147 матчей.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.

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