Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче пятого тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе и завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси. Ещё по одному мячу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе национальной команды Боливии единственный мяч забил Эрвин Сааведра.

Отметим, что игра с Боливией стала для Месси 148-й в карьере за аргентинскую сборную. Таким образом, он побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого было 147 матчей.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.