Дубль Месси помог Аргентине разгромить Боливию и выйти в плей-офф Кубка Америки
- © REUTERS/Rodolfo Buhrer
Встреча проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе и завершилась со счётом 4:1.
В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси. Ещё по одному мячу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе национальной команды Боливии единственный мяч забил Эрвин Сааведра.
Таким образом, Аргентина с десятью очками вышла в плей-офф Кубка Америки. Боливия, набрав ноль очков, вылетела с турнира.
Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.