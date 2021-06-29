Дубль Месси помог Аргентине разгромить Боливию и выйти в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче пятого тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе и завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси. Ещё по одному мячу забили Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. В составе национальной команды Боливии единственный мяч забил Эрвин Сааведра.

Таким образом, Аргентина с десятью очками вышла в плей-офф Кубка Америки. Боливия, набрав ноль очков, вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.