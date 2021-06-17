«Больше чем капитан»: как в «Реале» проводили покидающего клуб Рамоса

Мадридский «Реал» объявил об уходе капитана команды Серхио Рамоса. Клуб и игрок не сумели договориться о продлении контракта, истекающего в конце июня. Защитник заверил, что камнем преткновения был не финансовый вопрос, а предлагаемые ему условия, однако не стал раскрывать детали переговоров с президентом клуба Флорентино Пересом. Он поблагодарил команду и её болельщиков и признался, что переживает один из самых тяжёлых моментов в жизни.

«Конец великолепного периода в моей жизни»

Пока сборная Испании по футболу продолжает бороться на полях чемпионата Европы, в стране произошло громкое событие, хотя бы на время затмившее всё остальное для многих местных болельщиков. Мадридский «Реал» объявил об уходе одной из своих главных звёзд — капитана команды Серхио Рамоса.

На специальной пресс-конференции президент клуба Флорентино Перес заявил, что прощание с легендарным игроком далось ему нелегко. Он вспомнил первое подписание контракта с защитником, который присоединился к «сливочным» в 2005 году.

«У этого парнишки из Камаса было огромное желание покорить мир. Тогда я впервые заключил контракт с испанским футболистом, и этот процесс был непростым, но мы были уверены, что его приход станет началом новой эры. За прошедшие 16 лет ты пополнил плеяду ярчайших игроков в истории нашего клуба. Ты пришёл к нам практически ребёнком, и я невероятно горжусь тем, чего ты достиг», — цитирует Переса Marca.

О том, какое значение «Реал» имеет для самого спортсмена, красноречиво говорит ситуация, возникшая во время его выступления перед журналистами. Комментируя свой уход, Рамос не смог сдержать слёз. Присутствовавшие на пресс-конференции поддержали его аплодисментами.

«Настал один из самых тяжёлых моментов в моей жизни. Пришло время попрощаться с «Реалом». Меня привёл сюда за руку мой отец… Невозможно не проникнуться эмоциями. Мне бы хотелось попрощаться на нашем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Спасибо, «Реал». Ты навсегда останешься в моём сердце», — добавил игрок.

🎙 @SergioRamos toma la palabra por primera vez desde el anuncio de su marcha... y no puede evitar emocionarse 🥲



Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa de despedida del capitán del Real Madrid: https://t.co/VWQarCNQdjpic.twitter.com/IXNA7Mrqhq — MARCA (@marca) June 17, 2021

Он подчеркнул, что в его планы не входило покидать команду, и заверил, что причиной ухода стал не финансовый вопрос, а сложившиеся обстоятельства. В частности, футболист хотел продлить контракт на два года, а руководство клуба настаивало на однолетнем соглашении. В то же время он не стал раскрывать подробности переговоров.

«Замечательный и неповторимый период моей жизни подходит к концу. Начинается этап, который будет ознаменован надеждой и неодолимым желанием показывать всё, на что я способен, ещё долгие годы и пополнять свой список достижений новыми трофеями. Спасибо всем. Я говорю не «прощай», а «до свидания», потому что я вернусь», — добавил защитник.

Действующий контракт Рамоса истекает в конце июня. Учитывая последние события вокруг футболиста и его напряжённые отношения с руководством мадридцев, подобное развитие событий вряд ли можно назвать неожиданным, однако у болельщиков команды до последнего оставалась надежда на то, что капитан останется в клубе.

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Слухи о напряжённых переговорах по поводу контракта начали появляться задолго до сегодняшнего дня. Сообщалось, что камнем преткновения стал вопрос о будущей зарплате. Если игрок хотел её увеличения, то руководство настаивало на снижении, сетуя на то, что в связи с пандемией финансовое положение «Реала» и так значительно ухудшилось.

Стоит отметить, что напряжённость в отношениях Рамоса и Переса возникла несколько лет назад. По информации СМИ, защитник пользовался большим авторитетом в коллективе, поэтому мог легко настроить партнёров по команде против президента клуба. Например, именно он якобы подговорил игроков массово выступить против сокращения зарплаты, когда речь шла о покупке дорогостоящего Килиана Мбаппе.

Но и сам Серхио неоднократно грозился покинуть клуб. Один из самых неприятных инцидентов произошёл в 2019 году после разгромного поражения испанцев в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса» со счётом 1:4. Пришедший в раздевалку Перес начал жёстко отчитывать игроков, в том числе не принимавшего участия в матче капитана. Тот в ответ указал на нежелание руководства потратить средства на высококлассного нападающего, который занял бы место ушедшего Криштиану Роналду, и заявил о готовности уйти.

Ещё на прошлой неделе сообщалось, что Рамос готов принять предложенные ему условия и пойти на снижение зарплаты. Однако впоследствии оказалось, что существовал некий срок, за который он должен был определиться со своим будущим и который к тому моменту уже истёк. По словам защитника, ни ему, ни его представителям об этом ничего не было известно.

Накануне сообщалось, что футболист и президент вновь встретились, чтобы якобы обсудить детали нового соглашения. Однако сейчас стало понятно, что стороны так и не сумели договориться, хотя на футболиста рассчитывал и новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Что касается дальнейшей судьбы Рамоса, СМИ предполагали, что игрок может вернуться в «Севилью», воспитанником которой он стал в десять лет и за основную команду которой провёл 50 матчей. Сообщалось, что бывший клуб якобы предложил защитнику контракт, в соответствии с которым за пять лет он заработает €35 млн, однако затем знакомый с ситуацией источник сказал, что такой вариант даже не рассматривался, что позднее подтвердил и сам Серхио.

Предположительно, это могло быть связано с тем, что сам игрок якобы хочет получать в год не предложенные андалусийцами €7 млн, а €12 млн. Поэтому более вероятный вариант продолжения карьеры — переход в более состоятельные клубы, например ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Причём именно «горожане» на протяжении некоторого времени поддерживают контакт с представителями футболиста.

По сообщению испанских СМИ, после ухода Рамоса капитанская повязка достанется Марсело, его коллеге по амплуа. В случае его отсутствия её получат Карим Бензема или Рафаэль Варан.

«Сегодня ты покидаешь свой дом»

Значение фигуры Рамоса для «Реала» сложно переоценить. За 16 лет он стал таким же символом команды, как и Лионель Месси для «Барселоны».

В первый же сезон Серхио начал выходить на поле в стартовом составе, а уже в следующем году помог «сливочным» завоевать золото Примеры. В общей сложности он стал обладателем пяти чемпионских титулов страны, а также дважды завоёвывал Кубок Испании.

В сезоне-2013/14 «Реал» впервые за 12 лет стал победителем Лиги чемпионов. Спустя два года команда повторила этот успех и на протяжении последующих двух сезонов никому не отдавала титул. Стоит отметить, что Рамос внёс значительный вклад в этот успех не только благодаря своим лидерским качествам и надёжным действиям в защите, но и голам. В общей сложности в составе мадридцев ему удалось забить 101 мяч, включая важнейшие голы в решающих матчах еврокубков.

На уход легендарного игрока отреагировали его партнёры по команде. Так, нападающий Карим Бензема поблагодарил Рамоса за его вклад в успехи «Реала».

«Больше чем капитан. Мой друг и брат, спасибо тебе за все моменты, которые мы пережили вместе на пути к успеху «Реала». Всего тебе наилучшего, легенда», — написал Бензема в Twitter.

О значимости Рамоса высказались и его бывшие одноклубники. Так, к нему обратился бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, сейчас выступающий за «Фенербахче».

«Реал» покидает величайшая легенда в истории клуба. Всего наилучшего на следующем этапе твоей карьеры, брат. До сих пор ностальгирую по временам, проведённым вместе в Мадриде», — отметил Озил.

В стороне не остался и голкипер Икер Касильяс, передавший Рамосу капитанскую повязку перед своим уходом в 2015 году.

«Друг мой, сегодня ты покидаешь свой дом, но навсегда останешься легендой «Реала»! Для меня честь, что я разделил с тобой так много великолепных моментов. Всего наилучшего в будущем. Великий футболист и великий человек», — цитирует Касильяса «Чемпионат» со ссылкой на его Twitter.