Анчелотти рассказал о приобретённом тренерском опыте с тех пор, как последний раз возглавлял «Реал»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который вернулся в мадридский «Реал», рассказал о приобретённом тренерском опыте с тех пор, как последний раз возглавлял испанскую команду.

«Я не такой, каким был шесть лет назад. Все эти годы я получал опыт, иногда положительный, иногда отрицательный. Я прекрасно чувствовал себя в «Эвертоне». Но плохой опыт тоже способствует развитию», — приводит слова Анчелотти Marca.

Как отмечает тренер, у него есть опыт работы с футболистами высокого класса, а также он часто работал с молодыми игроками.

«Состав у клуба качественный, но скамейка длинная, и мы должны её сократить. Нужно решить, что мы можем сделать», — добавил итальянец.

Анчелотти в прошлом уже тренировал «Реал» — с 2013 по 2015 год. Тогда команда под его руководством одержала первую с 2002 года и десятую в истории клуба победу в Лиге чемпионов. Предыдущим местом работы итальянского специалиста был ливерпульский «Эвертон», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

Ранее «Реал» представил Анчелотти в качестве главного тренера команды.