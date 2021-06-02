«Реал» представил Анчелотти в качестве главного тренера команды
- Reuters
Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте клуба из столицы Испании. Он также провёл первую пресс-конференцию после возвращения в «Реал».
Анчелотти в прошлом уже тренировал «Реал» — с 2013 по 2015 год. Тогда команда под его руководством одержала первую с 2002 года и десятую в истории клуба победу в Лиге чемпионов. Предыдущим местом работы итальянского специалиста был ливерпульский «Эвертон», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.
Ранее Анчелотти прокомментировал своё решение уйти из «Эвертона» ради возвращения в «Реал».
👕 #WelcomeBackAncelotti@MrAncelotti | #HalaMadridpic.twitter.com/rlXvbQYrvh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2021