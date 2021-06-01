Анчелотти прокомментировал своё решение уйти из «Эвертона» ради возвращения в «Реал»

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Итальянский специалист Карло Анчелотти прокомментировал своё решение покинуть ливерпульский «Эвертон» и возглавить мадридский «Реал».
Анчелотти прокомментировал своё решение уйти из «Эвертона» ради возвращения в «Реал»
  • Reuters

«Хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и болельщиков «Эвертона» за огромную поддержку, которую все вы мне оказывали. Я полностью уважаю всех, кто связан с «Эвертоном», и надеюсь, что они смогут реализовать возможности, которые открываются перед ними. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась невероятная возможность вернуться в «Реал». Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

61-летний итальянец возглавлял «Эвертон» с декабря 2019 года. По его руководством команда заняла 12-е и десятое места в турнирной таблице Английской премьер-лиги по итогам сезонов-2019/20 и 2020/21.

Ранее сообщалось, что Анчелотти во второй раз возглавил «Реал».

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