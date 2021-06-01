Анчелотти во второй раз возглавил «Реал»

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти новым главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года.

Анчелотти в прошлом уже тренировал «Реал» — с 2013 по 2015 год. Тогда команда под его руководством одержала первую с 2002 года и десятую в истории клуба победу в Лиге чемпионов. Предыдущим местом работы итальянского специалиста был ливерпульский «Эвертон», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан объяснил болельщикам «Реала» свой уход из клуба.