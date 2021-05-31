Зидан объяснил болельщикам «Реала» свой уход из клуба

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам команды по поводу своего ухода.

По его словам, он решил вернуться в команду в марте 2019 года после просьбы президента клуба Флорентино Переса, также на его решение тогда повлияли слова болельщиков «Реала».

«Я решил уйти и хочу объяснить причины этого решения. Я ухожу, но я не устал тренировать. В мае 2018 года я покинул «Реал», потому что после двух с половиной лет и множества побед почувствовал, что команде нужно обновление, чтобы остаться на высочайшем уровне. Сейчас всё иначе. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня и не оказывает поддержки в строительстве команды на долгосрочную перспективу», — приводит слова из письма Зидана AS.

Он отметил, что всегда принимал и понимал ценности «Реала», согласно которым, если ты не выигрываешь в этом клубе, то ты должен уйти, но ему бы всё равно хотелось получить немного уважения в свой адрес за то, чего ему удалось достичь вместе с командой.

«Человеческие отношения важнее денег и славы. Поэтому после поражений мне было так больно читать в прессе, что в случае неудачи в следующем матче меня уволят. Такие сливы в СМИ плохо влияют на футболистов и порождают сомнения и недопонимание», — написал Зидан.

Зидан официально покинул «Реал» 27 мая 2021 года. В прошлом сезоне мадридцы не сумели завоевать ни одного трофея. До этого Зидан трижды выигрывал с «Реалом» Лигу чемпионов и два раза побеждал в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Зидан стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ.