Источник: Зидан стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во французском ПСЖ.
Источник: Зидан стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ
  • © REUTERS/Sergio Perez

Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. По информации источника, ПСЖ присматривается к Зидану в качестве нового тренера. При этом нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

Зидан официально покинул «Реал» 27 мая 2021 года. В прошлом сезоне мадридцы не сумели завоевать ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал тренера, который должен заменить Зидана в «Реале».

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