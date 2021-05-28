Источник: Зидан стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во французском ПСЖ.

Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter. По информации источника, ПСЖ присматривается к Зидану в качестве нового тренера. При этом нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

Зидан официально покинул «Реал» 27 мая 2021 года. В прошлом сезоне мадридцы не сумели завоевать ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал тренера, который должен заменить Зидана в «Реале».