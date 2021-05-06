Победа на контратаках: как «Челси» обыграл «Реал» и впервые с 2012 года вышел в финал Лиги чемпионов

«Челси» на своём поле взял верх над «Реалом» и в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, а голами отметились Тимо Вернер и Мэйсон Маунт. При этом подопечные Томаса Тухеля могли выиграть и более уверенно, но Кай Хаверц дважды попал в перекладину, а ещё в одном эпизоде не смог переиграть Тибо Куртуа.

В преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» именно «Челси» считался фаворитом. Причём речь не только о котировках букмекеров, но и статистике. Во-первых, за всю историю лондонцы ни разу не уступали соперникам в международных турнирах — дважды взяли верх, а ещё две встречи свели вничью. Во-вторых, сами мадридцы уже очень давно не побеждали на выезде представителей Туманного Альбиона. В последних четырёх играх они забили лишь два раза, а последний раз добились успеха в далёком 2014 году в матче против «Ливерпуля», правда, произошло это не в плей-офф, а всего лишь на групповом этапе.

Стоит отметить, что «Реалу» было необязательно прерывать неудачную серию в противостоянии с английскими командами и во что бы то ни стало обыгрывать «Челси». Чтобы в рекордный, 17-й раз пробиться в финал Лиги чемпионов, подопечным Зинедина Зидана было достаточно результативной ничьей с четырьмя и более забитыми мячами. Но осуществить подобный план было непросто, даже несмотря на наличие в составе Карима Бензема и восстановившегося от травмы Эдена Азара. В нынешнем розыгрыше соревнований синие ни разу не пропускали более одного гола за игру, в общем счёте позволив лишь четырежды огорчить Эдуара Менди. Помимо них, также стройно в защите действовал лишь «Манчестер Сити».

Но если в атакующей линии королевского клуба прибыло, то в оборонительной, наоборот, появились проблемы. Даниэль Карвахаль серьёзно травмировался в первом матче полуфинала и выбыл до июля, а Рафаэль Варан получил повреждение в игре Ла Лиги с «Осасуной». С учётом отсутствия Лукаса Васкеса, на правом фланге обороны был вынужден расположиться Эдер Милитао, пару в центре составили Начо Фернандес и недавно выписавшийся из лазарета Серхио Рамос, а слева вышел Ферлан Менди.

В свою очередь, Томас Тухель по-прежнему не мог рассчитывать лишь на Матео Ковачича, поэтому обошёлся без серьёзных кадровых перестановок. Тем не менее одна всё же была произведена. Кай Хаверц заслужил шанс проявить себя в основе, оформив дубль в ворота «Фулхэма» в АПЛ. Но вряд ли кто-то мог предположить, что в запасе окажется Кристиан Пулишич, а не Тимо Вернер. Разучившийся забивать немец составил дуэт с соотечественником, а под ними расположился Мэйсон Маунт.

В начале хозяева отдали мяч соперникам и сделали разумную ставку на контратаки, полагаясь на скорость Маунта и Вернера. И несколько раз это чуть было не оправдало себя. Тот же Мэйсон здорово прорвался по левому краю и прострелил в центр, где передачу прервал Тибо Куртуа, а Тимо поразил ворота противника. Немец всецело воспользовался своим моментом, но немного забрался в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

Что касается «Реала», то он долгое время не мог прорваться через массированную оборону «Челси». В этих условиях оставалось полагаться на дальние удары. Но если попытки Тони Крооса и Луки Модрича особой опасности не несли, то «выстрел» Карима Бензема стал серьёзным испытанием для Менди. Француз классно развернулся и мощно пробил в ближний угол, но вратарь перевёл мяч на угловой.

С каждой минутой преимущество «Реала» становилось всё более отчётливым и казалось, что гол назревает, но именно в этот момент «Челси» провёл разящую контратаку. Главным героем эпизода стал Н’Голо Канте. Француз сыграл в стенку с Вернером и оставил не у дел двух защитников оппонента, после чего вывел на ударную позицию Хаверца. Элегантный заброс Кая за спину Куртуа завершился попаданием в штангу, но на добивание первым подоспел Тимо. С метра немец промахнуться уже не сумел и прервал семиматчевую сухую серию в Лиге чемпионов.

По окончании первых 45 минут у Зидана не было повода для радости. «Реал» ушёл на перерыв в роли догоняющего, и хоть и играл первым номером, но не мог заставить паниковать защитников соперника. Да, у Бензема был ещё один отличный момент, чтобы восстановить равновесие в счёте, но Менди среагировал на удар головой в упор.

А дебют второго тайма успешнее провели хозяева. Сначала Хаверц во второй раз сотряс перекладину, а затем Тьяго Силва и Мэйсон Маунт пробили выше ворот.

С течением второго тайма перспективы «Реала» начинали казаться всё более призрачными. Позиционные атаки не давали результата, а попытки контрпрессинга зачастую заканчивались опасными контрвыпадами противника. И уже к 66-й минуте преимущество «Челси» вполне могло исчисляться не одним, а двумя-тремя голами, если бы не самоотверженность Куртуа и расточительность хозяев. Сначала голкипер не позволил Хаверцу и Вернеру реализовать выход два в одного, а затем парировал удар вездесущего Канте.

Зидан попытался оживить игру своего коллектива за счёт замен. На поле появились Федерико Вальверде и Марко Асенсио, а впоследствии и Родриго, но создать какие-либо сложности обороне лондонцев не удавалось. Мадридцы подходили к штрафной противника, но ни одна из попыток пройти в неё не завершалась успехом. А на 85-й минуте сыграла замена Тухеля. Кристиан Пулишич получил пас в штрафной площади, стянул на себя не только Начо, но и Куртуа, после чего прострелил на Маунта. Англичанин бережнее отнёсся к своему шансу, чем одноклубники из Германии, и предрешил исход матча.

«Челси» взял верх над «Реалом» и в третий раз вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Манчестер Сити». Таким образом, главный трофей соревнований в третий раз в истории и во второй за последние три года определится в соперничестве двух английских команд. В 2019-м за кубок сражались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а за 11 лет до этого лондонцы играли с другим коллективом из Манчестера в Москве. Тогда основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти всё решил промах капитана синих Джона Терри.

Отдельно стоит отметить и Томаса Тухеля. Немец не только сумел повторить достижения Авраама Гранта и Роберто Ди Маттео и вывести «Челси» в финал Лиги чемпионов, возглавив команду по ходу сезона, нн также стал первым тренером в истории, дошедшим до решающей стадии турнира два года подряд с разными командами. В 2020 году ведомый им «Пари Сен-Жермен» бился за трофей с «Баварией», но уступил.