Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, забившим за «Челси» в полуфинале ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник Мэйсон Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов за «Челси».
Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, забившим за «Челси» в полуфинале ЛЧ
  • Reuters

В ответной игре турнира с «Реалом» Маунт забил на 85-й минуте. Последний раз английский игрок отличался в составе «синих» в 2008 году — тогда Фрэнк Лэмпард забил в матче с «Ливерпулем».

Причём Маунт стал вторым самым юным английским игроком, отличившимся на данной стадии. Ему на момент гола было 22 года и 15 дней. Рекордсменом же является Уэйн Руни, который забивал в полуфинале в возрасте 21 года и 182 дней.

«Челси» обыграл «Реал» со счётом 2:0 и вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния, так как в первой игре команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за два года сыграют в финале ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить