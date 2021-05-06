Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, забившим за «Челси» в полуфинале ЛЧ

Полузащитник Мэйсон Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов за «Челси».

В ответной игре турнира с «Реалом» Маунт забил на 85-й минуте. Последний раз английский игрок отличался в составе «синих» в 2008 году — тогда Фрэнк Лэмпард забил в матче с «Ливерпулем».

Причём Маунт стал вторым самым юным английским игроком, отличившимся на данной стадии. Ему на момент гола было 22 года и 15 дней. Рекордсменом же является Уэйн Руни, который забивал в полуфинале в возрасте 21 года и 182 дней.

«Челси» обыграл «Реал» со счётом 2:0 и вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния, так как в первой игре команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что английские команды второй раз за два года сыграют в финале ЛЧ.