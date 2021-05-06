Английские команды второй раз за два года сыграют в финале ЛЧ

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Английские команды второй раз за последние два года встретятся в финале футбольной Лиги чемпионов.
Английские команды второй раз за два года сыграют в финале ЛЧ
  • Reuters

В полуфинале «Челси» в двухматчемом противостоянии прошёл испанский «Реал», а «Манчестер Сити» одолел французский ПСЖ. Таким образом, эти коллективы сыграют в решающем матче турнира, который состоится 29 мая в Стамбуле.

Причём финал ЛЧ-2018/19 тоже был английским — тогда «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Ещё раз команды с Туманного Альбиона играли в 2008 году, когда на стадионе «Лужники» в Москве «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

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