Тухель — первый тренер в истории, который два года подряд выходил в финал ЛЧ с разными командами
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В прошлом году под его руководством в финал вышел ПСЖ и уступил в решающем матче «Баварии» (0:1).
В этом сезоне «Челси» под руководством Тухеля обыграл «Реал» со счётом 2:0 и вышел в финал по итогам двухматчевого полуфинального противостояния, так как в первой игре команды сыграли вничью — 1:1.
В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, забившим за «Челси» в полуфинале ЛЧ.