Тухель — первый тренер в истории, который два года подряд выходил в финал ЛЧ с разными командами

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал первым специалистом в истории, которому удавалось выйти в финал Лиги чемпионов два года подряд с разными командами.
Тухель — первый тренер в истории, который два года подряд выходил в финал ЛЧ с разными командами
  • Reuters

В прошлом году под его руководством в финал вышел ПСЖ и уступил в решающем матче «Баварии» (0:1).

В этом сезоне «Челси» под руководством Тухеля обыграл «Реал» со счётом 2:0 и вышел в финал по итогам двухматчевого полуфинального противостояния, так как в первой игре команды сыграли вничью — 1:1.

В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Маунт стал вторым англичанином с 2008 года, забившим за «Челси» в полуфинале ЛЧ.

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