«Челси» обыграл «Реал» и третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Реалом» в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 28-й минуте счёт открыл Тимо Вернер, а на 85-й преимущество английской команды удвоил Мэйсон Маунт.

В первой игре в Мадриде коллективы сыграли вничью со счётом 1:1.

Таким образом, «Челси» второй раз в истории вышел в финал главного европейского клубного футбольного турнира. В 2008 году лондонцы в решающей игре уступили «Манчестер Юнайтед», а 2012-м «Челси» выиграл турнир, одолев в финале по пенальти «Баварию».

Ранее сообщалось, что Вернер в матче с «Реалом» прервал свою семиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов.