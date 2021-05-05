Вернер в матче с «Реалом» прервал семиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов
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Вернер с добивания забил в пустые ворота «Реала» на 28-й минуте игры.
Это четвёртый гол немца за «Челси» в ЛЧ. При этом последний раз он отличался в турнире 4 ноября 2020 года — тогда игрок оформил дубль во встрече с «Ренном» (3:0).
Ранее сообщалось, что фанаты «Челси» забросали автобус «Реала» дымовыми шашками перед началом матча ЛЧ.
У Вернера не получилось промахнуться – было слишком близко к воротам 🤏— Матч ТВ (@MatchTV) May 5, 2021
«Челси» повел, но для «Реала» ситуация изменилась несильно: нужно забивать pic.twitter.com/HmELMaZ1BT