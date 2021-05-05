Вернер в матче с «Реалом» прервал семиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов

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Нападающий «Челси» Тимо Вернер в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» прервал семиматчевую безголевую серию в главном европейском клубном футбольном турнире.
Вернер в матче с «Реалом» прервал семиматчевую безголевую серию в Лиге чемпионов
  • Reuters

Вернер с добивания забил в пустые ворота «Реала» на 28-й минуте игры. 

Это четвёртый гол немца за «Челси» в ЛЧ. При этом последний раз он отличался в турнире 4 ноября 2020 года — тогда игрок оформил дубль во встрече с «Ренном» (3:0).

Ранее сообщалось, что фанаты «Челси» забросали автобус «Реала» дымовыми шашками перед началом матча ЛЧ.

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