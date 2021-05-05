Дубль Мареза и удаление Ди Марии: «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл на своём поле ПСЖ и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча на заснеженном «Этихаде» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. Оба мяча забил Рияд Марез, ранее уже отличившийся голом в ворота парижан. Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Анхеля Ди Марии.

Первого финалиста Лиги чемпионов пришлось определять в весьма непривычных для заключительных стадий этого турнира погодных условиях. Газон на стадионе «Этихад», куда в гости к «Манчестер Сити» приехал «Пари Сен-Жермен», перед ответным полуфиналом покрылся тонким слоем снега. Помешать проведению встречи это необычное для начала мая явление не могло, но определённые проблемы создало: разметку на поле пришлось расчищать, а футболистам нужно было внимательнее следить за мячом, который сливался с бело-зелёным фоном.

ПСЖ в этом сезоне с подобными капризами погоды уже сталкивался. В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино уже обыгрывали «Баварию» после сильного снегопада, обрушившегося на Мюнхен. Правда, тогда в строю был Килиан Мбаппе, и именно его дубль позволил обыграть действующих победителей турнира. В противостоянии с «Манчестер Сити» француз не участвовал.

Также по теме Воспитывал молодёжь и тренировал «Бенфику»: чем известен возможный сменщик Тедеско в «Спартаке» Португалец Руй Витория может возглавить московский «Спартак» после ухода Доменико Тедеско. По данным RT, контракт с бывшим наставником...

После первого матча, закончившегося поражением парижан со счётом 1:2, Мбаппе выбыл из строя с очередной травмой и пропустил игру с «Лансом» в Лиге 1. Он всё-таки приехал с одноклубниками в Манчестер, где им нужно было забивать как минимум два мяча, но в стартовый состав не попал. С учётом того, как сильно ПСЖ нуждался в голах, Почеттино никак не мог просто так позволить себе держать в запасе лучшего бомбардира команды.

Учитывая ситуацию, в которую попал соперник, выбор состава со стороны Гвардиолы выглядел как насмешка. Он не стал выпускать никого из чистых нападающих, оставив на острие атаки только правого полузащитника Рияда Мареза, хотя на выбор у него были и Ферран Торрес, и Рахим Стерлинг, и Габриэл Жезус. У «Сити» не было никакой нужды обострять игру и наступать на чужие ворота — шансов упустить свой первый в истории финал Лиги чемпионов у англичан было не так уж много.

Однако игроки «Манчестера» вышли на поле отнюдь не такими спокойными, какими могли бы быть. Не прошло и двух минут, как игру пришлось несколько раз прервать из-за фолов со стороны хозяев. Нарушения были вполне оправданны, так как со стартовым свистком парижане принялись создавать давление на чужие ворота. На седьмой минуте это практически вылилось в пенальти — после удара Неймара мяч попал в плечо Александру Зинченко. Арбитр сначала посчитал, что была игра рукой, но видеоповтор разубедил его.

На гостей отменённый стандарт подействовал крайне пагубно. Их прессинг сразу же исчез, а следующий обычный заброс Эдерсона вдруг обернулся голевой атакой. Зинченко взял разбег с середины поля, подключил Кевина Де Брёйне, а тот нашёл справа Мареза, опередившего всех защитников ПСЖ. «Манчестер Сити» открыл счёт уже на 11-й минуте и поставил соперников в ещё более незавидное положение — теперь двух голов для выхода в финал им могло и не хватить.

Французы не спешили сдаваться, и ещё до середины тайма пробить по воротам англичан смогли Маркиньос и Анхель Ди Мария. Но оба раза Эдерсона выручала рамка ворот. От чистых форвардов ПСЖ пользы было гораздо меньше. Если Неймар ещё принимал какое-то участие в игре, но постоянно сталкивался с выстроенной обороной «Сити», то Мауро Икарди был совершенно незаметен — за первые 45 минут он касался мяча меньше, чем даже вратари. Первый тайм гости завершили в свою пользу по нанесённым ударам, но не по голам.

В перерыве снег растаял практически на всём поле, но дождь усилился и стал проливным. Хозяевам поля такая погода пришлась по душе, и второй тайм они начали весьма активно. Особенно старался отличиться Фил Фоден — воспитанник «Сити» то бил из офсайда, то попадал прямо в Кейлора Наваса.

Когда прошло уже больше часа с начала игры, Почеттино начал обновлять состав, не трогая при этом Мбаппе. Только с заменами аргентинский специалист явно опоздал. Сразу после них Де Брёйне передал мяч Фодену, и англичанин прострелил на правый фланг, где перед пустыми воротами снова оказался Марез. Алжирец оформил дубль, а с учётом предыдущего матча забил уже третий мяч в ворота ПСЖ.

Но интригу в полуфинале разрушил не он, а сами же гости. Ди Мария ударил Фернандиньо за пределами поля и сразу же получил удаление. Гости опять остались в меньшинстве, только теперь доигрывать вдесятером им нужно было почти полтайма. Фоден и Марез старались довести счёт до разгромного, но Навас не позволял им это сделать.

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в Лиге чемпионов и впервые в своей истории пробился в финал турнира. Пока в активе англичан лишь один европейский трофей — Кубок обладателей кубков, выигранный ещё в 1970 году. Соперник для команды Гвардиолы определится 5 мая в противостоянии «Челси» и «Реала», сыгравших вничью в первом полуфинале.