«Манчестер Сити» и ПСЖ огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
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С первых минут на поле стадиона «Этихад» в составе «Манчестер Сити» выйдут Эдерсон, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Кевин де Брёйне, Рияд Марез и Фил Фоден.
В стартовый состав «Пари Сен-Жермен» вошли Кейлор Навас, Алессандро Флоренци, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Абду Диалло, Леандро Паредес, Андер Эррера, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Неймар и Мауро Икарди.
Матч состоится 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
Первая игра завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле с ограниченным количеством зрителей.