Дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ

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Английский «Манчестер Сити» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Этихад» в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Манчестер Сити» принесли два гола Рияда Мареза, отличившегося на 11-й и 63-й минутах.

ПСЖ остался вдесятером на 69-й минуте — прямую красную карточку получил Анхель ди Мария.

Таким образом, по сумме двух матчей 4:1 (2:1) в финал Лиги чемпионов вышел «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле с ограниченным количеством зрителей.

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