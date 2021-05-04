Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Для команды из Манчестера предстоящий финал Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, а также первым с 1970 года финалом еврокубкового турнира.

Единственный международный трофей в активе «Манчестер Сити» — победа в Кубке обладателей кубков сезона-1969/70.

В предстоящем финале Лиги чемпионов, запланированном на 29 мая, соперником «Манчестер Сити» станет победитель противостояния «Реал» — «Челси».

Ранее сообщалось, что дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.