«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • Reuters

Для команды из Манчестера предстоящий финал Лиги чемпионов станет первым в истории клуба, а также первым с 1970 года финалом еврокубкового турнира.

Единственный международный трофей в активе «Манчестер Сити» — победа в Кубке обладателей кубков сезона-1969/70.

В предстоящем финале Лиги чемпионов, запланированном на 29 мая, соперником «Манчестер Сити» станет победитель противостояния «Реал» — «Челси».

Ранее сообщалось, что дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.

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