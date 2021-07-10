СМИ: Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонской «Барселоной» после Кубка Америки по футболу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение, рассчитанное на два года, будет подписано в течение нескольких дней после завершения Кубка Америки, на котором Месси выступает за сборную Аргентины.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что Месси хочет остаться в «Барселоне».