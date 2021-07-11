Первый трофей Месси, слёзы Неймара и жалобы Тите: как сборная Аргентины выиграла Кубок Америки

Аргентина с минимальным счётом обыграла Бразилию в финале Кубка Америки благодаря голу Анхеля Ди Марии. Альбиселесте впервые с 1993-го стали сильнейшей командой континента, а Лионель Месси завоевал свой первый трофей со сборной. После финального свистка он разделил радость от победы с семьёй и утешал плачущего Неймара. В свою очередь, главный тренер бразильцев Тите раскритиковал качество газона на «Маракане» и назвал игру соперника «антифутболом».

Треш-ток Мартинеса в серии пенальти

Пожалуй, лучшего финала для футбольного Кубка Америки, чем противостояние извечных соперников — Бразилии и Аргентины, было сложно придумать. Одно из старейших дерби планеты неизменно вызывает огромный интерес во всём мире. Правда, обе команды едва не оступились за шаг до решающей встречи.

Хозяева турнира, бразильцы, с минимальным счётом переиграли Перу благодаря голу Лукаса Пакета на 35-й минуте. Ассистировал партнёру Неймар, который в чужой штрафной красиво пробросил мяч между ног оппоненту и выполнил идеальную передачу под удар.

Во втором тайме чилийская бригада судей во главе с Роберто Тобаром Варгасом вполне могла назначить пенальти в ворота пентакампеонов за игру рукой Тьяго Силвы, но не сделала этого, и фаворит довёл дело до победы.

Аргентина и вовсе дожала Колумбию только в серии пенальти. Лионель Месси также отметился голевым пасом с игры. В самом начале встречи шестикратный обладатель «Золотого мяча» помог отличиться Лаутаро Мартинесу. Но Луис Диас после перерыва восстановил равенство на табло.

Главным героем лотереи стал вратарь альбиселесте Эмилиано Мартинес. Он устроил настоящий треш-ток прямо на поле и перед каждым ударом что-то говорил соперникам, пытаясь сбить их с толку. Например, Йерри Мине он заявил, что знает, куда тот пробьёт. Эта тактика сработала. Мартинес парировал выстрелы Мины, Давинсона Санчеса и Эдвина Кардоны и вывел свою команду в финал. Причём во всех трёх случаях он прыгал в левый от себя угол.

После матча Месси, который доигрывал полуфинальный поединок в окровавленной гетре из-за серьёзного рассечения голеностопа, назвал голкипера «феноменом». Позже он выложил на своей странице в Instagram фото с Эмилиано и отметил его. В результате число подписчиков у футболиста «Астон Виллы» многократно возросло буквально за несколько дней и составило 2,3 млн.

Игра до первой ошибки в финале

Разумеется, финал подавался как противостояние Месси и Неймара. Оба ещё ни разу не выигрывали Кубок Америки, притом что для Лионеля это была шестая попытка стать чемпионом континента, а для его бывшего одноклубника — третья. Однако у бразильца ещё есть время восполнить данный пробел, тогда как 34-летний аргентинец, вероятно, получил последнюю возможность завоевать первый трофей со сборной, если не брать в расчёт Олимпиаду-2008.

Да и слишком много досадных неудач было у одного из лучших футболистов в истории в рамках этого турнира. Например, в 2015-м и 2016-м альбиселесте в финале дважды уступили Чили в серии пенальти. Причём в последнем случае Месси свою попытку не реализовал.

На этот раз форвард сделал всё, чтобы одержать долгожданную победу. В шести матчах на пути к финалу Лионель забил четыре мяча (один — с пенальти), отдал пять результативных передач и за день до последней встречи был наряду с Неймаром признан лучшим футболистом турнира.

Сама игра на «Маракане» получилась под стать классическим финальным поединкам. Жёстких единоборств в ней было куда больше, чем собственно футбола. Две главные звезды не успевали получать мяч, как моментально попадали под прессинг. Неудивительно, что за весь матч соперники нанесли лишь по два удара в створ ворот друг друга.

А решила исход игры грубейшая ошибка Ренана Лоди в середине первого тайма. Защитник хозяев махнул ногой мимо мяча после заброса из глубины в исполнении Родриго Де Пауля и позволил Анхелю Ди Марии принять передачу в штрафной. Опытный хавбек спокойно перебросил вышедшего навстречу Эдерсона.

После этого гости спокойно сели на свою половину поля и принялись сдерживать оппонента. Подопечные Тите забрали мяч под контроль, но им редко удавалось пройти оборонительную линию соперника. По сути, вся команда отошла назад, и лишь Месси дежурил в центре в надежде на контратаки. Собственно, у него была отличная возможность поставить точку в данном противостоянии. В одном из эпизодов нападающий вышел один на один с Эдерсоном, уже практически обыграл лежащего на газоне вратаря, но тот в последний момент ногой исправил ситуацию.

Тем не менее это не помешало Аргентине одержать первую с 1993 года победу на Кубке Америки и заодно взять реванш у пентакампеонов. Впервые с 1937-го команда обыграла Бразилию в финале континентального первенства. Предыдущие встречи в 2004-м и 2007-м заканчивались неудачей.

Национальный праздник в Аргентине

Месси всё-таки с пятой попытки завоевал долгожданный трофей и после финального свистка не сдерживал слёз.

«Много раз я мечтал об этом. Хотел бы посвятить титул семье, жене, детям, родителям, братьям, которым часто приходилось страдать так же, как и мне, или даже сильнее. Мы ехали в отпуск и проводили несколько очень грустных дней, поскольку я ничего не выиграл. На этот раз всё будет иначе», — приводит слова футболиста Ole.

Причём, по словам главного тренера сборной Лионеля Скалони, капитан в финале вышел на поле с травмой, но, несмотря на это, отработал все 90 минут.

Плакал после награждения и Неймар, однако совсем по другой причине. Ему вновь не удалось выиграть Кубок Америки со сборной Бразилии. Он лишь с укоризной смотрел на ненужную серебряную медаль. Утешить его в этот момент попытался Месси. Бывшие партнёры по «Барселоне» тепло обнялись.

Крайне раздосадован был и Тите. На пресс-конференции он раскритиковал качество газона на «Маракане», уровень организации турнира в целом, а заодно назвал игру аргентинцев «антифутболом».

«Матч то прерывался, то начинался. Мы хотели играть, но это был антифутбол. Постоянно шли нырки ради штрафных, на исполнение которых потом требовалась целая вечность, и рефери Эстебан Остохич не возобновлял игру. Стратегия заключалась в том, чтобы срывать её ход», — приводит слова специалиста Ole.

Альбиселесте можно сколько угодно критиковать за не самый яркий футбол, но команда выполнила поставленную перед ней задачу и взяла Кубок Америки. Сразу после церемонии награждения подопечные Скалони вместе с завоёванным трофеем отправились к трибуне своих болельщиков и дружно прокатились по газону на животах.

Празднование продолжилось в раздевалке «Мараканы», где чемпионы залили всё шампанским и устроили танцы с песнями вокруг кубка.

Месси же стремился разделить радость со своей семьёй. Прямо с поля он по видеосвязи позвонил жене и детям и пообщался с ними, а также продемонстрировал золотую медаль. Позже два сына и дочь записали для него трогательный ролик, дружно исполнив песню в честь долгожданной победы отца. Супруга Антонелла Роккуццо обратилась к спортсмену с трогательным постом в социальных сетях.

«Мы чемпионы! Вперёд, Аргентина! Давай, моя любовь! Бог дал тебе то, о чём ты мечтал! И ты это заслужил. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя, чтобы отпраздновать вместе», — написала девушка в Instagram.

Простые аргентинцы также отмечали долгожданный успех футбольной сборной. По всей стране на улицы вышли тысячи людей. В Буэнос-Айресе заполненным оказался практически весь центр. А в Росарио, родном городке Месси, на одну из стел вывели гигантскую проекцию изображения шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Теперь не исключено, что Лионель получит и седьмой. А главное, он может спокойно завершать карьеру, зная, что выиграл трофей с национальной командой и не пошёл по пути великих Пеле и Диего Марадоны, которым взять Кубок Америки так и не удалось.