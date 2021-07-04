Выдающаяся форма Месси, страшный фол Жезуса и секс-скандал в сборной Чили: что происходит на Кубке Америки по футболу

Сборная Бразилии одержала четыре победы в пяти играх домашнего Кубка Америки и пробилась в полуфинал турнира. Аналогичного успеха добились аргентинцы благодаря четырём мячам и четырём голевым передачам Лионеля Месси. Возрастная команда Уругвая в серии пенальти потерпела поражение от Колумбии Вильмара Барриоса. А чилийцы отметились со знаком «минус» громким секс-скандалом.

Защита титула хозяевами турнира

Один из главных фаворитов Кубка Америки по футболу, проходящего параллельно с Евро-2020, — сборная Бразилии. Пентакампеоны имеют отличную возможность спустя два года вновь выиграть домашнее первенство континента. Правда, изначально в команде были не в восторге от решения в последний момент перенести турнир в страну (соревнования должны были пройти в Аргентине и Колумбии).

По информации СМИ, футболисты даже обсуждали с местной федерацией возможность бойкота. Якобы за возможный отказ от участия своего поста мог лишиться главный тренер команды Тите. Однако в итоге до этого дело не дошло, и хозяева взяли старт на домашнем чемпионате.

Более того, в заявку попали все звёзды: Алиссон Бекер, Эдерсон, Маркиньос, Каземиро, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино и другие. С таким подбором исполнителей команда практически обязана брать трофей.

Разумеется, жёлто-зелёных ведёт вперёд Неймар, который одержим идеей побить рекорд Пеле по количеству голов за сборную из Южной Америки (77). В активе нападающего ПСЖ в настоящий момент значатся 68 мячей. Два он добавил на текущем турнире, который начал ударно. В первых двух матчах группового этапа форвард отличился дважды: реализовал пенальти во встрече с обескровленной Венесуэлой (3:0) и огорчил Перу (4:0). Однако после этого Неймар не забивал. Также он отдал две результативные передачи.

В целом бразильцы пока одержали четыре победы при одной ничьей с Эквадором в ничего не значащем матче последнего тура группового этапа. Подопечные Тите в первую очередь традиционно делают ставку на надёжную оборону. Как результат — всего два пропущенных мяча. В четвертьфинале пентакампеоны с минимальным счётом обыграли Чили благодаря голу Лукаса Пакеты. При этом фаворит почти тайм вынужден был действовать в меньшинстве после прямого удаления Габриэла Жезуса. Нападающий совершил по-настоящему страшный фол: прямой ногой в прыжке ударил в лицо Эухенио Мену.

Уверенная поступь сборной Аргентины

Пожалуй, помешать бразильцам во второй раз подряд выиграть Кубок Америки способна лишь Аргентина, которую ведёт за собой Лионель Месси. 34-летний футболист прекрасно понимает, что для него этот турнир, возможно, последний шанс завоевать трофей со сборной, и делает всё возможное, чтобы закончить его на мажорной ноте.

Блистать в Бразилии нападающему не мешают даже нерешённые вопросы с «Барселоной». В начале июля у него закончилось соглашение с каталонцами, а новое пока не подписано.

В пяти матчах первенства континента Месси забил четыре мяча (один — с пенальти) и отдал столько же голевых передач. Лионель является лучшим игроком турнира как по одному, так и по другому показателю.

Причём в первых трёх встречах шестикратный обладатель «Золотого мяча» набрал всего два балла за результативность, но затем разошёлся. Показательным получилось четвертьфинальное противостояние с Эквадором (3:0). Форвард сначала помог отличиться Родриго Де Паулю и Лаутаро Мартинесу, а в концовке реализовал штрафной.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, а в решающем матче имеет все шансы пересечься с Бразилией.

Месси же параллельно продолжает бить рекорды: он обошёл Хавьера Маскерано по количеству матчей за сборную страны (149), обогнал Криштиану Роналду по числу голов со штрафных (58) и вплотную приблизился к Пеле с 76 мячами за южноамериканскую национальную команду.

Победы Колумбии и Перу в серии пенальти

А вот уругвайцы стали одним из главных разочарований турнира. Оскар Табарес привёз на Кубок возрастную команду, главными звёздами которой были Фернандо Муслера, Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Достаточно того факта, что на четверых им исполнилось 138 лет.

В первых двух матчах «чарруа» набрали всего одно очко, но в последующих встречах не без труда обыграли скромную Боливию (2:0) и Парагвай благодаря реализованному Кавани пенальти (1:0).

Демонстрируя максимально скучный футбол, уругвайцы в четвертьфинале скатали нулевую ничью с Колумбией. В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти. Вратарь соперника Давид Оспина парировал удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи и вывел свою команду в следующий раунд.

Отрадно, что незаменимым футболистом для колумбийцев остаётся опорник «Зенита» Вильмар Барриос. На текущем турнире он полностью отыграл все матчи. Полузащитник станет единственным представителем РПЛ в полуфинале Кубка Америки.

Неожиданно пробились в четвёрку сильнейших команд континента и перуанцы — действующие серебряные призёры турнира. «Инки» приехали в Бразилию в крайне скромном составе. В последний момент не попали в заявку местные легенды Хосе Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан. А главной звездой команды стал натурализованный итальянский нападающий Джанлука Лападула.

Он и повёл команду за собой в четвертьфинале. В голевой перестрелке с Парагваем (3:3) форвард «Беневенто» забил второй мяч своей команды, а в серии пенальти взял на себя ответственность исполнить первую попытку перуанцев и блестяще справился с задачей.

В дальнейшем соперники били пенальти не так уверенно. Так, Антони Сильва совершил два сейва, а парагвайцы дважды пробили мимо. В конечном итоге всё решила осечка Альберто Эспинолы, с чьим выстрелом справился Педро Гальесе. Сборная Перу пробилась в полуфинал, но, похоже, это для неё в 2021-м — потолок, поскольку остановить звёздных бразильцев будет крайне сложно.

Вспышка коронавируса в сборной Венесуэлы

К сожалению, нынешний турнир получается крайне проблемным. Изначально он должен был пройти в Колумбии и Аргентине летом 2020-го, но из-за коронавируса сначала был перенесён на год, затем Колумбия выбыла из числа организаторов, а после этого в Аргентине также не решились организовывать соревнования.

Брать на себя ответственность вновь пришлось Бразилии. Хозяева попытались сделать всё, чтобы оградить участников от заражения в условиях свирепствующего на континенте COVID-19. Но усилия оказались тщетными.

Буквально за пару дней до старта первенства положительные тесты сдали сразу семеро футболистов сборной Венесуэлы. Позже эта цифра увеличилась. В результате Жозе Пезейру вынужден был обходиться силами резервистов и молодых игроков. На групповом этапе обескровленная команда набрала всего два очка и заняла последнее место.

А уже по ходу турнира пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о 140 положительных тестах в рядах участников Кубка. Правда, речь в основном шла о представителях обслуживающего персонала и вспышек, подобной венесуэльской, удалось избежать.

Загадочный визит парикмахера к чилийцам

При этом далеко не все футболисты готовы исполнять строгие правила, установленные организаторами, и жить фактически в изоляции. Так, со знаком минус отличились чилийцы. По информации СМИ, семеро футболистов коллектива, среди которых Артуро Видаль и Гари Медель, нарушили санитарный протокол и пригласили в отель девушек.

Также сообщалось, что разгневанный главный тренер Мануэль Ласарте якобы потребовал выгнать провинившихся из сборной, а в случае отказа готов был уйти сам.

Впрочем, в Федерации футбола Чили не подтвердили достоверность инцидента и заявили, что игроки в нарушение правил провели в гостиницу парикмахера, который, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, не должен был с ними контактировать.