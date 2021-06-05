Источник: сборная Бразилии откажется от участия в Кубке Америки

Короткая ссылка
Сборная Бразилии по футболу приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке.
Источник: сборная Бразилии откажется от участия в Кубке Америки
  • AFP

Об этом сообщает AS. По информации источника, футболисты сборной остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с президентом Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Также они обсудили с функционером возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира. По итогам разговора игроки приняли решение не принимать участие в турнире. Сообщается, что бразильцы будут уговаривать игроков других сборных организованно выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

В нынешнем году права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса. 

Ранее сообщалось, что Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить