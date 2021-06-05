Источник: сборная Бразилии откажется от участия в Кубке Америки

Сборная Бразилии по футболу приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке.

Об этом сообщает AS. По информации источника, футболисты сборной остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с президентом Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Также они обсудили с функционером возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира. По итогам разговора игроки приняли решение не принимать участие в турнире. Сообщается, что бразильцы будут уговаривать игроков других сборных организованно выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

В нынешнем году права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию.