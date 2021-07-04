Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

Сборная Колумбии одержала победу над национальной командой Уругвая в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу.

Встреча, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 0:0 (4:2) в пользу колумбийцев.

Команды не сумели отличиться в основное время матча.

В серии пенальти победу со счётом 4:2 одержала команда Колумбии, которая таким образом вышла в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Аргентина — Эквадор.

Ранее сообщалось, что Бразилия в меньшинстве победила Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.