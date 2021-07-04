Главный тренер сборной Аргентины назвал Месси лучшим футболистом всех времён
- Reuters
«Не знаю, устанет ли Лионель когда-нибудь от ежедневной похвалы. Как любитель футбола, надеюсь, что Месси будет играть до тех пор, пока сможет. Даже соперники получают удовольствие от его игры», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.
По мнению тренера, Месси — лучший футболист всех времён.
«Кому-то другому очень трудно сравниться с Лионелем. Неймар может стать похожим игроком, но то, что делает Месси, мы запомним навсегда», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.
Месси отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.