Главный тренер сборной Аргентины назвал Месси лучшим футболистом всех времён

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре нападающего национальной команды Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2021 года против Эквадора.
Главный тренер сборной Аргентины назвал Месси лучшим футболистом всех времён
  • Reuters

«Не знаю, устанет ли Лионель когда-нибудь от ежедневной похвалы. Как любитель футбола, надеюсь, что Месси будет играть до тех пор, пока сможет. Даже соперники получают удовольствие от его игры», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.

По мнению тренера, Месси — лучший футболист всех времён.

«Кому-то другому очень трудно сравниться с Лионелем. Неймар может стать похожим игроком, но то, что делает Месси, мы запомним навсегда», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.

Месси отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.

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