Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу

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По итогам матчей 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2021 года стали известны все полуфиналисты турнира.
Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу
  • Reuters
  • © Diego Vara

В полуфинале состоятся встречи между сборными Бразилии и Перу, а также Аргентины и Колумбии.

Напомним, что в четвертьфинале Бразилия одержала победу над Чили со счётом 1:0, Перу по пенальти победил Парагвай, Колумбия также по пенальти обыграла Уругвай, а Аргентина разгромила Эквадор — 3:0.

Кубок Америки должен был проходить в Аргентине и Колумбии, но был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Эквадор и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.

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