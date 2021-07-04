Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу
- Reuters
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В полуфинале состоятся встречи между сборными Бразилии и Перу, а также Аргентины и Колумбии.
Напомним, что в четвертьфинале Бразилия одержала победу над Чили со счётом 1:0, Перу по пенальти победил Парагвай, Колумбия также по пенальти обыграла Уругвай, а Аргентина разгромила Эквадор — 3:0.
Кубок Америки должен был проходить в Аргентине и Колумбии, но был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
Ранее сообщалось, что Аргентина победила Эквадор и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.