Месси в шаге от повторения рекорда Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.
На 93-й минуте игры мяч со штрафного забил Лионель Месси.
Таким образом, Месси остался в шаге от рекорда бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей среди футболистов сборных Южной Америки. У аргентинца стало 76 голов, а у бразильца — 77. Об этом сообщает Twitter Opta.
Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.