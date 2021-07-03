Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв Парагвай

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Сборная Перу одержала победу над национальной командой Парагвая в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу.
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв Парагвай
  • Reuters

Встреча, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 3:3 (4:3) в пользу перуанцев.

Парагвай забил первым — на 11-й минуте отличился Густаво Гомес.

Сборная Перу ответила дублем Джанлуки Лападулы, отличившегося на 21-й и 40-й минутах.

В компенсированное к первому тайму время Парагвай остался вдесятером — за вторую жёлтую карточку был удалён Густаво Гомес.

На 54-й минуте за Парагвай забил Хуниор Алонсо, тем самым восстановив паритет на табло.

Перуанцы снова вышли вперёд на 80-й минуте — отличился Йосимар Йотун, а на 85-й минуте лишились Андре Каррильо, удалённого с поля за вторую жёлтую карточку.

Парагвай сумел уйти от проигрыша в основное время благодаря голу Габриэля Алонсо на 90-й минуте.

В серии пенальти победу со счётом 4:3 одержала команда Перу, которая таким образом вышла в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Бразилия — Чили.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины

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