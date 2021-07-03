Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв Парагвай
- Reuters
Встреча, исход которой решился в серии пенальти, завершилась со счётом 3:3 (4:3) в пользу перуанцев.
Парагвай забил первым — на 11-й минуте отличился Густаво Гомес.
Сборная Перу ответила дублем Джанлуки Лападулы, отличившегося на 21-й и 40-й минутах.
В компенсированное к первому тайму время Парагвай остался вдесятером — за вторую жёлтую карточку был удалён Густаво Гомес.
На 54-й минуте за Парагвай забил Хуниор Алонсо, тем самым восстановив паритет на табло.
Перуанцы снова вышли вперёд на 80-й минуте — отличился Йосимар Йотун, а на 85-й минуте лишились Андре Каррильо, удалённого с поля за вторую жёлтую карточку.
Парагвай сумел уйти от проигрыша в основное время благодаря голу Габриэля Алонсо на 90-й минуте.
В серии пенальти победу со счётом 4:3 одержала команда Перу, которая таким образом вышла в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Бразилия — Чили.
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