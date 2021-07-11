Ди Мария: Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал

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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился эмоциями от победы над национальной командой Бразилии в финальном матче Кубка Америки по футболу 2021 года.
Ди Мария: Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал
  • Reuters

«Этот день мы никогда не забудем. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Он сказал, что это реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Наконец-то это произошло», — цитирует Ди Марию пресс-служба сборной Аргентины.

Полузащитник поблагодарил свою семью и болельщиков сборной Аргентины.

«Скоро чемпионат мира, и эта победа станет для нас толчком», — сказал он..

Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком Кубка Америки.

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