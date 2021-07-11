Линекер считает, что победа на Кубке Америки гарантировала Месси «Золотой мяч»

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Экс-футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0), отметив важность этого достижения для нападающего аргентинцев Лионеля Месси.
Линекер считает, что победа на Кубке Америки гарантировала Месси «Золотой мяч»
  • Reuters

«Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех для Лионеля Месси после стольких лет неудач и ожиданий. Он был очень хорош на этом турнире. «Золотой мяч» у него в кармане. Бесспорно, величайший футболист в мировом футболе», — написал Линекер в своём Twitter.

Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач. Для 34-летнего аргентинца это первый титул с национальной командой.

Ранее сообщалось, что Месси играл с травмой в финале Кубка Америки.

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