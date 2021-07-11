Линекер считает, что победа на Кубке Америки гарантировала Месси «Золотой мяч»
- Reuters
«Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех для Лионеля Месси после стольких лет неудач и ожиданий. Он был очень хорош на этом турнире. «Золотой мяч» у него в кармане. Бесспорно, величайший футболист в мировом футболе», — написал Линекер в своём Twitter.
Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач. Для 34-летнего аргентинца это первый титул с национальной командой.
Ранее сообщалось, что Месси играл с травмой в финале Кубка Америки.