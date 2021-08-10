ПСЖ анонсировал проведение специальной пресс-конференции 11 августа

Французский ПСЖ объявил, что 11 августа клуб проведёт специальную пресс-конференцию.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Мероприятие пройдёт в 12:00 мск на домашнем стадионе команды «Парк де Пренс». Ожидается, что оно будет посвящено переходу в команду аргентинского форварда Лионеля Месси.

В настоящий момент 34-летний аргентинец пребывает в статусе свободного агента после того, как истёк его контракт с «Барселоной», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. 10 августа Месси прилетел в Париж.

Ранее Месси прибыл в Париж и поприветствовал болельщиков ПСЖ.