Месси прибыл в Париж и поприветствовал болельщиков ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси прибыл в столицу Франции и, вероятно, вскоре подпишет контракт с ПСЖ.

В соцсетях французского издания L’Equipe появилось видео, на котором Месси выглянул из окна здания и с улыбкой на лице поприветствовал фанатов французской команды. Фанаты встретили аргентинца овациями.

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".



Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4pic.twitter.com/ELcvDFqGD5 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился эмоциями от перехода Месси во французский клуб.