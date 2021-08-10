Неймар поприветствовал Месси в ПСЖ
- Reuters
Бразилец опубликовал в Instagram нарезку своих совместных действий на поле с аргентинцем.
«Снова вместе», — написал бразилец, добавив эмодзи огня и сердца.
Отмечается, что Месси 10 августа намерен подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». Он уже вылетел в Париж.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее «Барселона» убрала изображение Месси с фасада стадиона «Камп Ноу».