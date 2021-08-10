Неймар поприветствовал Месси в ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился эмоциями от перехода аргентинского форварда Лионеля Месси во французский клуб.

Бразилец опубликовал в Instagram нарезку своих совместных действий на поле с аргентинцем.

«Снова вместе», — написал бразилец, добавив эмодзи огня и сердца.

Отмечается, что Месси 10 августа намерен подписать контракт с «Пари Сен-Жермен». Он уже вылетел в Париж.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее «Барселона» убрала изображение Месси с фасада стадиона «Камп Ноу».