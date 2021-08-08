Серебряная точка: российские гандболистки уступили француженкам в финале Олимпиады в Токио

Женская сборная России по гандболу стала обладателем серебряных наград на Олимпиаде в Токио. В финале подопечные Алексея Алексеева со счётом 25:30 уступили команде Франции, которая взяла реванш за поражения на групповом этапе и прошлых Играх в Рио-де-Жанейро. Судьба встречи решилась в середине второго тайма, когда Анна Вяхирева и партнёрши на протяжении семи минут не могли поразить ворота соперниц, в то время как сами пропустили шесть раз.

Российские гандболистки стали последними спортсменами, вышедшими соревноваться под флагом Олимпийского комитета России на Играх в Токио. Другие их соотечественники уже закончили свои выступления и ждали церемонии закрытия и рейсов на родину, в то время как подопечным Алексея Алексеева ещё предстояло сразиться за золотые медали со сборной Франции.

Как бы ни хотелось избегать параллелей с финалом в Рио-де-Жанейро, где за победу спорили те же самые команды, всё-таки напоминаний о том турнире пятилетней давности было слишком много. Во-первых, на площадку должны были выйти 15 девушек, игравших в Бразилии, — восемь из России и семь из Франции. Во-вторых, команды выбрали те же самые расцветки форм, в которых провели предыдущую схватку за олимпийское золото. Наконец, обслуживать финал должны были хорошо знакомые россиянкам судьи из Словении, отработавшие матч с Норвегией, после которого и стала возможной встреча с «трёхцветными» в Рио.

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Одно большое отличие между двумя матчами всё-таки было. Если тогда девушки откровенно скупились на голы и за весь первый тайм забили всего 17 мячей, то новая встреча была гораздо более результативной. Уже на первой минуте в ворота России был назначен семиметровый, и постоянная пенальтистка сборной Франции Алисон Пино его реализовала, пробив героиню полуфинала Анну Седойкину. Вскоре последовал и второй удар, который уже отражала Виктория Калинина. Пино пыталась на добивании исправиться, но гол был отменён из-за заступа. Эта ошибка позволила россиянкам завладеть небольшим преимуществом в счёте — два мяча подряд забила Полина Ведёхина, а затем эффектно завершила контратаку Анна Вяхирева.

Но лидировали олимпийские чемпионки не долго. Вскоре двухминутное удаление получила Полина Кузнецова, а пенальти в ворота сборной России стали назначаться с завидной регулярностью. К началу 13-й минуты француженки забили с семиметровой линии ещё три мяча, причём их автором была не только Пино, но и Грас Заади — разыгрывающая «Ростов-Дона». Стараниями Дарьи Дмитриевой, заработавшей пенальти и завершившей две атаки, вернуть лидерство удалось, но снова лишь на считанные секунды. Даже гениальный гол Вяхиревой, выскочившей как чёртик из табакерки и бросившей над ухом Амандин Лейно, не мог сбить соперниц с толку.

Француженки оборонялись цепко, надёжно и жёстко, не позволяя развернуться позиционному нападению. Искать счастья приходилось или дальними бросками, или в быстрых атаках. Но и они не всегда давали результат. Однажды Анна Сень сумела завладеть мячом на своей половине и бросила в пустые ворота, однако Лейно успела выскочить на замену и отразить бросок, не успев при этом притормозить перед рекламным щитом. Вратарь проломила преграду, избежав при этом травмы, но в следующий раз свой подвиг повторить не успела. Юлия Манагарова завершила перетасовку точным броском в оставленный без присмотра створ.

В концовке первого тайма «трёхцветные» создали задел в три мяча, окончательно перекрыли кислород Вяхиревой и продолжили пользоваться слабой игрой россиянок в линии, за что арбитры не скупились на штрафные семиметровые. Пропустить очередной из них, назначенный за фол Ведёхиной, было особенно обидно — Пино решила перебросить мяч, и Калинина его задела, но он всё-таки спланировал в сетку. Вернувшись на площадку после удаления, Ведёхина организовала два гола «в раздевалку» и установила окончательный счёт по итогам первых 30 минут — 15:13 в пользу Франции.

После перерыва россиянкам удалось вернуться в игру. Очередной гол Ведёхиной, бросок от блока Владелины Бобровниковой и контратака Полины Горшковой позволили выровнять положение и обозначить свои козыри. Но как только показалось, что всё встало на свои места, у российских девушек напрочь сбился прицел. В течение семи следующих минут они атаковали много, но безрезультатно. У француженок же залетало почти всё, что только могло залететь. Полетта Фоппа увеличила отрыв до шести мячей, когда до конца матча оставалось чуть меньше 15 минут.

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Стоило Ведёхиной прервать эту неудачную безголевую серию, как Мелин Ноканди уже через шесть секунд вернула всё на круги своя. Справедливое удаление Осеан Серсьен-Юголен позволило воспрянуть духом и сократить отставание до четырёх мячей. Для ликвидации оставшегося гандикапа оставалось девять минут. Именно за это время нужно было решить вопросы с реализацией и разнообразить игру в нападении.

Но даже возвращение Вяхиревой на площадку не изменило положение сил, звезду сборной России стерегли одинаково хорошо и вшестером и впятером, а у всех остальных за исключением Ведёхиной в этот вечер банально не летело. Героиней финала стала вратарь Клеопатр Дарлё, у которой процент отражённых бросков во втором тайме упорно стремился к 50%. Матч закончился со счётом 30:25 в пользу Франции, которая стала третьей страной в истории, сделавшей золотой гандбольный дубль на одной Олимпиаде — ранее это удавалось только СССР в 1976 году и Югославии в 1984-м.

Серебро женской гандбольной сборной стало последней, 71-й медалью россиян в Токио. По их количеству эта Олимпиада стала самой успешной с 2004 года, но по положению в общем зачёте — худшей с 1912 года. Российская команда заняла пятое место в итоговой таблице, в заключительный день пропустив вперёд Великобританию. Результаты гандбольного финала уже никак не могли на это повлиять.