Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио

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Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте ОИ в Токио
  • © AFP

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

Таким образом, Россия показала худший результат национальной команды в своей истории.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США. В активе американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды.

На второй позиции — команда Китая (38-32-18), на третьей — Япония (27-14-17).

Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что в заключительный день ОИ в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.

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